《真知灼見－溫灼培》美國次季經濟差，儲局在指示美元跌？

《真知灼見》美國第二季ＧＤＰ按季比大跌３２﹒９％，跌幅之大是自１９３０年大蕭條以

來首次。數字雖差，但面對嚴峻的疫情，這情況是市場意料之內。如以按年比，美國第二季

ＧＤＰ則下跌９﹒５％。現時美國ＧＤＰ水平基本上已跌返２０１４年首季水平。另外，美國最

新一星期的新申領失業救濟人數較對上一周增加１２０００人，總人數為１４３﹒４萬。而截至

７年１１日，共有３０２０萬美國人在領取失業救濟金。鑑於現時美國每名失業人士每周可額外

領取美國政府６００美元現金支票的政策將於今天屆滿，相信國會將更具壓力要於短期內通過１

萬億美元的救經濟方案以延續美國人的消費力。不過據了解，到現在美國共和民主兩黨就方案上

的分歧仍然大，料本周內達成共識的機會微，共和民主兩黨就上述方案的談判可能要延至下周；

相信亦為此因，影響了昨晚美股表現。當中代表傳統經濟的道指影響最大，全日下跌２２５點成

０﹒８５％；相反，代表科技股的納指則影響有限，繼續升０﹒４３％。



＊救經濟方案兩黨分歧仍大＊



昨晚（３０日）有一段小插曲，美國總統特朗普突然提出延遲今年大選的建議。他指出，由

於疫情關係，很多選民可能需要郵寄投票，擔心這會做成選舉欺詐，因而有上述建議。不過，特

朗普的建議不單被民主黨反對，就是共和黨不少議員也不贊同。相信延遲大選日期只是特朗普一

廂情願的想法，成事機會不大。但就這一小小舉動中，反映出特朗普自己可能也覺得連任無望。



＊疫情雖在恐慌減，美元避險需求降＊



外匯市場方面，承接美國經濟弱勢，以及聯儲局主席鮑威爾於昨早議息會承諾會繼續保持寬

鬆貨幣政策，及與其他央行互換美元的政策不變後，投資者隨即意識到市場上將會保持有著大量

美元供應，因而繼續拋售美元。相對下，今早於亞洲市場所見，歐元匯價已攀上１﹒１８７０美

元水平，似正向１﹒２０美元的下一阻力位置進發。一點必須理解，於今年３、４月期間，由於

金融市場暴跌，使投資者大舉增持美元避險，使市場對美元有著大量需求。正是在這一背景下聯

儲局與其他主要央行定下互換美元機制，以確保市場上有著足夠的美元供應。但現在情況已變，

疫情雖在，但市場的恐慌已大大減退，對美元避險的需求非這麼大。但當聯儲局仍要保持市場上

存在大量美元供應，這會容易使美元匯價下跌。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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