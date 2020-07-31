【新冠肺炎】全國連續三日確診破百，新疆１１２宗遼寧１１宗本土

《經濟通通訊社３１日專訊》內地新一波新冠肺炎疫情沒見緩和，全國連續第三日新增逾百

宗確診病例，其中新疆疫情尤其嚴峻。國家衛健委公布，７月３１日，全國新增確診１２７宗新

型冠狀病毒肺炎病例，其中本土病例佔１２３宗，其中１１２宗來自新疆（７月１６日以來新疆

累計確診病例５３２宗），１１宗在遼寧；４宗為境外輸入，分別在廣東３宗，天津１宗。昨日

全國無新增死亡個案，新增１宗疑似病例；新增治癒出院１７宗。

截至７月２９日，全國累計確診病例最新數字為８４２９２宗。累計死亡人數維持４６３４

人；現有確診病例６８４宗，其中重症病例４１宗；現有疑似病例２宗；累計治癒出院病例

７８９７４宗。

境外輸入累計確診病例２０６３宗，累計治癒出院病例１９８５宗。現有確診病例７８宗，

２宗疑似病例。

全國昨新增無症狀感染者１１人，其中６宗為本地個案。當日有３６名感染者轉為確診；解

除隔離９人。目前尚在醫學觀察２４６名無症狀感染者，其中境外輸入佔９３人。

累計收到港澳台地區通報確診病例３６６４宗。其中，香港再增至３１５１宗（１６６０人

出院，死亡人數增至２５人）；澳門４６宗，全數患者均已出院；台灣４６７宗（４４０人出院

，７人死）。（ａｃ）

