《股市一周》避險情緒籠罩，港股全周走低１０９點連跌三星期

《股市一周》上周中美爆發互關領事館風波令恆指數挫近４００點，雖然疫情仍嚴峻，但本

周恆指見喘定且回升。本周一（２７日）恆生科技股指數正式推出，惟相關成分股未見炒作，部

分如微盟（０２０１３）、美團（０３６９０）、小米（０１８１０）、阿里（０９９８８）走

勢依然偏弱。

本周三（２９日）晚聯儲局放鴿公布息口不變，並重申將動用所有工具支持經濟復甦，昨（

３０日）為期指結算日的港股最多曾揚逾３００點。惟其後Ａ股走軟加上美股期指倒跌，中資金

融股跑輸藍籌，港股收報２４７１０點跌１７２點。

隔晚（３０日）美國公布第二季ＧＤＰ按年跌近三成創紀錄，惟美國四大科技巨擘在美股盤

後公布季績均勝預期，加上今早中國７月製造業採購經理指數創四個月新高，本日港股上午曾升

２２８點但無以為繼。市場避險情緒持續，美國１０年期國債收益率持續下滑，日圓近期偏強，

金價高位徘徊，加上美股指數期貨升幅收窄，港股全日收報２４５９５，跌１１５點或跌０﹒４

７％。

總結一周，港股收報２４５９５點，在２４５２６點至２５１９７點區間波動，上下波幅６

７１點，全周反覆跌１０９點或０﹒４５％。國指收報１００３９點，全周跌４０點或０﹒４１

％。日均主板成交約１１８０﹒１３億元，按周減逾兩成二。恆生科技指數全周升２９３點收７

１５５點。

上證指數全周收３３１０點升１１３點或３﹒５４％，深證指數收１３６３７，全周升７０

２點或５﹒４３％。

本周表現最佳恆指成分股為瑞聲（０２０１８），全周升７﹒４％報６１﹒７元；最佳國指

股為石藥（０１０９３），全周升６％報１６﹒２６元。

本周表現最差恆指成分股為中石油（００８５７），全周跌５﹒９４％報２﹒６９元。最差

國指股為復星國際（００６５６），全周跌６﹒５６％報８﹒８３元。

雖然本周恆指走勢仍偏軟，市場維持「炒股不炒市」格局，以下是部分本周焦點股份。



＊百威中期純利按年跌逾６９％，惟全周反彈一成八＊



本周百威（０１８７６）表現搶鏡。該股昨公布中期純利按年跌逾６９％至１﹒８５億美元

，雖然總銷量按年減少２２﹒２％至３８﹒７３億公升，但於６月錄得集團在中國銷售歷史上最

高的單月銷量。部分大行如大和及富瑞皆稱其業績遜預期，大和料疫情之後其銷量繼續保持積極

回升，富瑞稱隨著餐廳及夜生活渠度的需求回升，其ＥＢＩＴＤＡ將在第三季恢復正增長，一同

上調其目標價。此外該公司管理層亦指隨著國內逐步重啟經濟活動，相信下半年表現會令人鼓舞

。該股全周升１８﹒３２％，報２８﹒１元。



＊金價強勢，山東金本周曾高見２７﹒３元破頂＊



中美關係持續惡化，疫情依然嚴峻，資金繼續湧入黃金相關資產，現貨金繼續創新高，山東

金（０１７８７）繼續獲資金追捧。根據經濟通報價系統顯示，該股過去５日平均的主動買沽比

率及大戶主動買沽比率均為５１：４９。該股全周升９﹒４８％，報２４﹒２５元，最高曾見２

７﹒３元創新高。



＊平醫獲摩通唱好，全周升近一成三＊



本周平安好醫生（０１８３３）表現出色，先獲摩通看好。摩通預計未來１２個月內，該股

將有多項催化劑，包括政策利好、與地方政府談判取得突破性進展（如獲得獨立的社保報銷額度

）、平安集團內醫療資源的進一步整合、新合作項目公告以及內部醫生團隊超預期的擴張速度等

，目標價大幅調高至１５０元，維持「增持」評級。技術上，該股昨突破雙底頸線（約１２７﹒

４元），量度升幅計，初步目標或可上試１４４﹒２元。

該股全周升１２﹒９７％，報１３２﹒４元，最高曾見１３４﹒２元創新高。



＊疫苗消息繼續發酵，康希諾全周彈兩成六＊



康希諾生物（０６１８５）公布Ａ股定價及發行規模；多間藥廠的疫苗研發見進展，加上該

公司主席稱目前新冠疫苗的規劃產能為２億劑，刺激該股本周繼續有炒作。據經濟通報價系統顯

示，大戶買沽比率為７４：２６，反映大戶好友已近全面採取攻勢。

該股全周升２６﹒２３％，報２７１﹒４元。



＊中建材售資產後獲大行看好，全周飆三成二＊



中建材（０３３２３）本周一眾水泥股中走勢較突出。花旗指該公司向附屬公司出售多項水

泥業務的資產重組計劃，有機會令股價重估，上調目標價４８％至１４﹒４元。野村指其水泥資

產重組計劃，將帶動公司未來幾年盈利上升，上調目標價２５﹒２％，由１１﹒５元升至１４﹒

４元。技術方面，該股自周一突破１０元的短期阻力位，加上獲利好消息發酵，便一路抽升最高

見１２﹒３２元創９年高。惟該股股價已經大幅拋利保力加通道頂部（約１１﹒５０２元），亦

出現陰燭的十字星，反映購買力減少，加上１４日ＲＳＩ已處於約７７的超賣水平，料該股短期

有調整風險。

該股全周飆３２﹒０９％，報１２﹒０２元。



＊物管股盈喜潮持續，正榮服務彈近一成九＊



當市場持續波動且未見大方向，物管股繼續是資金的「避風塘」，加上「盈喜潮」持續，本

周物管股走勢普遍造好。料中期純利按年增長超過９０％的正榮服務（０６９５８）升１８﹒６

６％，報６﹒５５元 ；料中期純利按年增長不少於６０％的銀城生活（０１９２２）升２﹒６

８％ 報７﹒２９元；中期經調整溢利按年增不少於半成的弘陽服務（０１９７１）升１１﹒６

８％，報６﹒７９元；料中期多賺不少於６成的建業新生活（０９９８３）升５﹒８５％，報１

０﹒８６元。（ｋｓ）

