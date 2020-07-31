《保險智衛－余栢堅》保險結合科技，帶來儲蓄新體驗

《保險智衛》香港的新一波疫情令政府不得不進一步收緊限聚措施，永久居民即使收到政府

發放的一萬港元亦未必有興致外出消費，大家會否打算先由它放在銀行？現時香港活期儲蓄戶口

的利息偏低，想獲享較高回報的話，銀行通常會要求有一定的存款額，若存款數目低，甚至有機

會不獲派發利息。最近有保險公司就針對小額儲蓄市場，與手機支付平台合作推出一種新穎的儲

蓄保險產品，其特點是利用數碼科技提供靈活便利的提存體驗，同時提升管理效益，因此能給予

較一般活期儲蓄高的派息率，給大眾多一種資本增值的途徑，加上計劃附設的人壽保障成分，相

信能引起新一代的注目。



＊投保簡便，提存靈活＊



這項嶄新的儲蓄保險產品接連了於香港最早發展和最常用的電子貨幣支付工具，只要下載相

應的手機應用程式並通過簡單的身份認證，即可透過其網上儲值支付服務申請投保。投保時只須

以信用卡繳付首次保費數百港元，當保單生效後，保單持有人可隨時透過該平台供款為資金增值

，或按需要提取部分戶口價值，而且提存均不限次數亦不設任何費用，惟須注意提存額及保單戶

口價值均設有上下限。



＊利息回報，兼享保障＊



保單持有人的每一筆保費款項在供款後緊接的第二日便開始每日生息，所得的保證派息會在

平台上每周更新一次，而每年最終所得的保證派息會在保單周年日發放到戶口內，保單持有人可

選擇提取或繼續滾存增值。計劃於首三個保單年度內更特設保證派息率，讓保單持有人更有預算

，更有動力儲蓄。此外，以保險產品作儲蓄工具的其中一個優點，是在賺取回報之餘可兼享保障

，例如人壽保障及意外身故保障，讓保單持有人邊享便利的儲蓄體驗，邊獲保障。

財務工具數碼化已經是大趨勢，可提升理財的整體效率及增加儲蓄產品的競爭力，是次疫情

更證明遙距數碼營銷及營運的重要性。結合科技應用的最新儲蓄保險產品全程由投保、繳交保費

以至部分退保都經由線上流動應用程式進行，為客戶帶來了即時、無間斷的保險儲蓄新體驗！

上述資料僅供參考，富衛及其聯系公司或各自的董事或僱員並不就資料的準確性、完整性或

是適合任何特定用途，作出任何明示或默示的說明、陳述或保證。不同保險公司的產品可能存在

差異，投保前須了解清楚、分析和比較從而找出合適的保險產品。請參閱相關產品小冊子及保單

條款以了解完整保單條款、不保事項及主要風險。《富衛香港及澳門首席產品總監 余栢堅》

