《宏觀理財－冼健岷》善用不同計劃，大減高端醫保保費

《宏觀理財》人口老化是全球問題，不過，政府經濟顧問辦公室的《香港的人口高齡化趨勢

》指出，與日本等其他已發展經濟體相比，香港人口高齡化的速度在未來２０年會更為顯著。

在２０１８至２０３８年間，香港６５歲及以上的長者人口及其佔比，將分別由１２７萬及

１７﹒９％，增加近一倍至２４４萬及３１﹒９％；換言之，在２０３８年，差不多每３人中便

有１人是長者。當中，７５歲或以上人口的增幅將更為顯著，由５７萬人增加至１４０萬人，在

總人口中的佔比，由７﹒９％增加至１８﹒３％。



＊全數賠償，免失預算＊



人口老化將大大增加現已不勝負荷的公共醫療系統的負擔，因此，為免患病仍要到公營醫療

機構苦苦輪候，若需做手術更隨時要等高達以年計的時間，投保醫療保險，為未來醫療開支作準

備，是對自己健康的最基本保障。

然而，一般的醫療保險，會將保障項目細分，例如病房及膳食、專科醫生、深切治療等，外

科手術費又進一步細分為小型、中型、大型及複雜，每個項目設有賠償上限，繼而每年再設有賠

償上限。如是者，遇著小事還可，碰上大事而需負擔龐大醫療開支，普通醫療保險未必足以應付

。此時，高端醫療保險便派上用場。

高端醫療保險雖然亦會保障細分項目，但大部分細分項目均會作出實報實銷全數賠償，包括

住院期間的病房及膳食、手術費用等，有些甚至覆蓋門診保障，例如Ｘ光、中醫、物理治療、癌

症治療等，投保人便無需為失了預算的醫療費用費心。

雖然，市場上的高端醫保，普遍設有年度賠償上限，但上限均以百萬元計，甚至高逾千萬元

的也有，遠遠高於一般醫保；此外，有的則設終身賠償上限，有的則不，投保人需細閱保單條款

。



＊精明投保，節省保費＊



既然提供的保障更多，高端醫保的保費自然較一般醫保高；惟值得注意的是，高端醫保提供

墊底費及受保地區選擇，投保人可精明利用，減少保費支出。

先說墊底費，即是投保人每次索償需要自付的費用，所選墊底費愈高，保費便愈低。以市場

上一個高端醫保計劃為例，假設投保人４０歲，如墊底費為０，年保費要９７２５元；如墊底費

提高至２萬元，年保費則大幅降低至５４８５元，如墊底費進一步提高至５萬元，年保費更下調

至３２５５元，高低相差接近３倍。

以此看來，打工仔如果其僱主有提供團體醫療保險，便可利用之作為「墊底費」；否則，即

使公司並無提供醫保，打工仔亦可自己投保一份基本醫保「墊底」，以市面上的自願醫保標準計

劃年保費一般只需約２０００元計，實在除笨有精。

至於受保地區，覆蓋愈廣，保費愈高。市面上的高端醫保，通常提供三個受保地區予投保人

選擇，包括亞洲、全球（美國除外），以及全球。其他影響保費的因素，固然包括投保人的性別

、年齡，就連所住地區，亦有關繫。

其實，不少保險公司的自願醫保計劃，在「標準計劃」上，都增設了提供更多保障的「靈活

計劃」，並有不同級數，媲美高端醫保，投保人可因應自己需要及保費預算作出選擇。

《康宏理財服務有限公司行政總裁 冼健岷》

