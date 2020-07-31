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即市新聞

31/07/2020 16:42

《宏觀理財－冼健岷》善用不同計劃，大減高端醫保保費

　　《宏觀理財》人口老化是全球問題，不過，政府經濟顧問辦公室的《香港的人口高齡化趨勢
》指出，與日本等其他已發展經濟體相比，香港人口高齡化的速度在未來２０年會更為顯著。
　　在２０１８至２０３８年間，香港６５歲及以上的長者人口及其佔比，將分別由１２７萬及
１７﹒９％，增加近一倍至２４４萬及３１﹒９％；換言之，在２０３８年，差不多每３人中便
有１人是長者。當中，７５歲或以上人口的增幅將更為顯著，由５７萬人增加至１４０萬人，在
總人口中的佔比，由７﹒９％增加至１８﹒３％。

＊全數賠償，免失預算＊

　　人口老化將大大增加現已不勝負荷的公共醫療系統的負擔，因此，為免患病仍要到公營醫療
機構苦苦輪候，若需做手術更隨時要等高達以年計的時間，投保醫療保險，為未來醫療開支作準
備，是對自己健康的最基本保障。
　　然而，一般的醫療保險，會將保障項目細分，例如病房及膳食、專科醫生、深切治療等，外
科手術費又進一步細分為小型、中型、大型及複雜，每個項目設有賠償上限，繼而每年再設有賠
償上限。如是者，遇著小事還可，碰上大事而需負擔龐大醫療開支，普通醫療保險未必足以應付
。此時，高端醫療保險便派上用場。
　　高端醫療保險雖然亦會保障細分項目，但大部分細分項目均會作出實報實銷全數賠償，包括
住院期間的病房及膳食、手術費用等，有些甚至覆蓋門診保障，例如Ｘ光、中醫、物理治療、癌
症治療等，投保人便無需為失了預算的醫療費用費心。
　　雖然，市場上的高端醫保，普遍設有年度賠償上限，但上限均以百萬元計，甚至高逾千萬元
的也有，遠遠高於一般醫保；此外，有的則設終身賠償上限，有的則不，投保人需細閱保單條款


＊精明投保，節省保費＊

　　既然提供的保障更多，高端醫保的保費自然較一般醫保高；惟值得注意的是，高端醫保提供
墊底費及受保地區選擇，投保人可精明利用，減少保費支出。
　　先說墊底費，即是投保人每次索償需要自付的費用，所選墊底費愈高，保費便愈低。以市場
上一個高端醫保計劃為例，假設投保人４０歲，如墊底費為０，年保費要９７２５元；如墊底費
提高至２萬元，年保費則大幅降低至５４８５元，如墊底費進一步提高至５萬元，年保費更下調
至３２５５元，高低相差接近３倍。
　　以此看來，打工仔如果其僱主有提供團體醫療保險，便可利用之作為「墊底費」；否則，即
使公司並無提供醫保，打工仔亦可自己投保一份基本醫保「墊底」，以市面上的自願醫保標準計
劃年保費一般只需約２０００元計，實在除笨有精。
　　至於受保地區，覆蓋愈廣，保費愈高。市面上的高端醫保，通常提供三個受保地區予投保人
選擇，包括亞洲、全球（美國除外），以及全球。其他影響保費的因素，固然包括投保人的性別
、年齡，就連所住地區，亦有關繫。
　　其實，不少保險公司的自願醫保計劃，在「標準計劃」上，都增設了提供更多保障的「靈活
計劃」，並有不同級數，媲美高端醫保，投保人可因應自己需要及保費預算作出選擇。
《康宏理財服務有限公司行政總裁　冼健岷》

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