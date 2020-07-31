《投資新視野－鄧嘉南》新冠肺炎疫情加快轉型步伐

《投資新視野》新冠肺炎疫情對市場帶來不同的影響，對於某些趨勢來說，這次疫情可謂是

加速器，令正進行的轉型速度加快。以當前趨勢的加速發展，亦將影響全球化和未來的工作形態

。而且，在競爭市場或不平等的環境，這次疫情也可能重新確立參與和互動協作的條件，創造一

個新局面。



＊處理債務負擔＊



全球政府為緩解疫情的影響而採取前所未見的政策行動，令債務水平從本來的高位進一步上

升。面對經濟逆境，負債情況加劇，各國政府需要對於如何穩定債務水平作出決策。減輕負債的

方法多數是不受歡迎或不大可行，而更可能出現的結果是形成金融抑制的環境，亦即是各國透過

央行控制收益率曲線來局限債券收益率、要求金融業增持政府債券，並使實際收益率處於負數。



＊新冠肺炎疫情會否帶來去全球化＊



這次疫情將加快現有的區域化趨勢，而非「去全球化」。事實上，跨境貿易多年來已一直在

區域間蓬勃發展，而這場危機則反映了高度集中的國際供應鏈為貿易帶來的危險，並促使製藥和

科技等關鍵領域脫鈎。由於現時區域貿易的爭議較全球貿易為少，這個情況或會持續，甚至加速

。新式的數碼服務（例如遙距醫療）亦會受惠。而過往需要在國內完成的工作現在可以在全球進

行，將有助國際服務貿易業。



＊政策的重要性＊



新冠肺炎疫情亦增強國家對商界和私人機構的重要性，政府以前所未見的速度及規模，對經

濟和日常生活採取措施，並從根本改變公共衛生政策、應變規劃和監察方針。由於這次危機帶來

的影響並不平衡，各國政府都需要針對不同領域作出複雜的政策決定，擴大政府職能是解決這些

問題的現成方法。



＊數碼經濟和工作的未來＊



新冠肺炎將加快現有的服務全球化趨勢，需要在辦公室工作的模式可能已漸漸改變。網上自

由業平台發展越來越成熟，企業可以用合理的成本配合服務和僱用的需要，達至成本效益。其次

，機器翻譯服務日益普遍，也擴大了可接觸的人才庫。通訊基建可透過新科技如擴增實境、虛擬

實境和全息傳送等加快全球聯繫。這將為辦公室工作、商業房地產和服務數碼化帶來重大影響，

現在的工作環境在十年內可能會變得不一樣。

《晉達資產管理大中華零售業務主管 鄧嘉南》

