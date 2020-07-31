《品中資－羅國森》微盟（０２０１３）是微信平台上的金蛋

《品中資》上次提到，螞蟻集團是我近年最期待的一隻ＩＰＯ，但估計還要等幾個月才可以

見到這隻螞蟻上市（這段期間有點被蟻咬的感覺：））！

本周一（２７日），恆指服務公司推出了俗稱「港版納指」的科技股指數，一些從事網絡、

金融科技、雲端技術、電子商貿和數碼業務的公司都符合資格。

具體挑選時，會再考慮該公司是否有利用科技平台營運，研發開支佔收入的比例和收入增長

等因素。經過篩選後，市值最大的３０隻股票可以獲得納入。

再者，恆指服務公司會提供快速納入機制，只要該科技新股上市首日的收市市值已經是十大

市值的科技股，就可以於第１０個交易日獲得納入。

我相信，螞蟻集團將會是首隻透過快速納入機制成為「港版納指」成分股的龍頭股，因為如

果順利，她上市時的市值已經逾１﹒６萬億元，僅次於阿里巴巴（０９９８８）和騰訊

（００７００）（恆生科技股十大市值股份和其他成分股見附表）。

在期待螞蟻登陸香港之前，如果想「頂下癮」，不妨在「港版納指」的成分股中，尋找一些

優質股，也許不會輸蝕給螞蟻呢！

在１０大市值的成分股中，幾乎所有都是耳熟能詳的股票了；所以，我反而將注意力集中於

其餘２０隻股票。對我來說，最吸睛的是微盟集團（０２０１３）。

其實，在今年初的時候，我已經想品評一下這家公司了，奈何每次都有更可評的股票或題材

，故此一拖再拖。



＊微盟與騰訊關係密切＊



微盟的吸引力在於她與騰訊的密切關係。首先，微盟的第二大股東是騰訊，現時持股

８﹒０８％，僅次於大股東孫濤勇家族的１４﹒３５％。

更重要的是，微盟跟騰訊一早已經建立了戰略合作關係，因為當騰訊希望將「微信」變現（

即是要賺錢）的時候，微盟已經參與，她是微信公眾號的首批合作伙伴。

微信公眾號是騰訊放開微信平台與商業機構去發放信息，跟客戶溝通，甚至直接做生意的一

個平台，這當然是要收費了！

２０１７年當騰訊推出微信小程序時，微盟也是首批商業和營銷解決方案的提供者之一。

所謂的小程序，其實就等於我們所謂的Ａｐｐ，微盟會協助客戶在微信朋友圈登廣告，然後

透過「精準營銷」（如果大家有用Ｆａｃｅｂｏｏｋ或ＹｏｕＴｕｂｅ就明白甚麼是精準營銷，

因為當你經常瀏覽某一產品或服務的網頁，不多久，就會有更多這類廣告在你面前出現）。

隨著資訊科技的進步，現在的廣告主可以更有效和更針對性地投放他的廣告，銷售的效果自

然更好。

除了精準營銷服務之外，微盟的另一業務是提供ＳａａＳ軟件，這些軟件也是透過微信小程

序和微信公眾號來提供。所謂ＳａａＳ，是Ｓｏｆｔｗａｒｅ ａｓ ａ Ｓｅｒｖｉｃｅ的英

文簡稱，即是「軟件即服務」的意思，為客戶提供商業及營銷解決方案。再說得白一點，就是協

助廣大的中小企向數碼化轉型。

無論是ＳａａＳ或精準營銷，微盟都是透過微信小程序或微信公眾號提供，可以說，微盟的

成敗都取決於騰訊旗下這個最受歡迎的社交平台。

我自己形容，騰訊最終能夠將微信這個社交平台「變現」，也是有賴微盟這類合作伙伴。騰

訊透過入股這些公司，就可以用最低的成本，將自己辛苦經營的微信，變成一隻可以生金蛋的平

台。

又或者，微盟就是微信平台上的一隻金蛋。我相信，騰訊是會抓住不放的；如是的話，微盟

相對於其他商業解決方案供應商，會有更大優勢。

回看微盟的經營情況，過去幾年也是以高速增長。２０１５年的營業額只有１﹒１億元（人

民幣．下同），但去年已大增至１４﹒４億元，幾年間大增逾１０倍。她也由２０１７年首次賺

１１００萬，增至去年的賺７７００多萬（除息稅折舊和攤銷前的利潤已達１﹒６８億）。



＊毛利率高有安全網＊



更重要的是，微盟這類公司的毛利十分高（跟騰訊一樣），以２００９年的業績為例，營業

額１４﹒４億，毛利接近８億，即毛利率五成半，反映經營風險低，或所謂有安全網，只要有生

意，就肯定可以賺錢！

不過，微盟的股價也升了不少，而且，大部分升幅都是今年３月大跌之後，當時微盟的股價

跌至大約４元水平（微盟於２０１９年１月上市，招股價２﹒８元），但昨日該股收報

１０﹒６８元，短短４個月時間，她的股價從低位反彈倍半，確實厲害。

以現價的估值水平計，市盈率已經逾百倍，所以，現階段我不會吸納，如果還有像今年３月

那種大跌，那當然最好，但短期出現的機會又好像不大。我唯有將她列作觀察名單，繼續留意她

的經營表現。《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》



恆生科技股指數十大成分股



名次 股票名稱 比重（％）



１ 阿里巴巴 （０９９８８－ＳＷ） ８﹒５３

２ 騰訊 （００７００） ８﹒５２

３ 美團點評 （０３６９０－Ｗ） ８﹒３３

４ 小米集團 （０１８１０－Ｗ） ８﹒１１

５ 舜宇光學 （０２３８２） ８﹒０２

６ 中芯國際 （００９８１） ５﹒９６

７ 阿里健康 （００２４１） ５﹒０８

８ 京東集團 （０９６１８－ＳＷ） ４﹒８４

９ 金碟國際 （００２６８） ４﹒４７

１０ 平安好醫生（０１８３３） ３﹒９８



資料來源：恆指服務公司，以７月１７日的市值計算



恆生科技股其餘成分股名單



瑞聲科技 （０２０１８） 聯想集團 （００９９２）

金山軟件 （０３８８８） ＡＳＭ太平洋（００５２２）

閱文集團 （００７７２） 網易 （０９９９９）

中興通訊 （００７６３） 眾安在綫 （０６０６０）

微盟集團 （０２０１３） 比亞迪電子 （００２８５）

同程藝龍 （００７８０） 新東方在綫 （０１７９７）

華虹半導體（０１３４７） 貓眼娛樂 （０１８９６）

鴻騰六零八八精密科技（０６０８８） 心動公司 （０２４００）

恆騰網絡 （００１３６） 丘鈦科技 （０１４７８）

網龍 （００７７７） 易鑫集團 （０２８５８）



資料來源：恆指服務公司



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