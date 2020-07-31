《鍾之日記》七翻身成真，Ａ場飆一成

《鍾之日記》７月３１日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



美國第二季ＧＤＰ跌幅創有紀錄以來最大，中國製造業ＰＭＩ卻創四個月新高，好過預期，

港股在７月最後一個交易日好淡爭持，曾飆２２８點後倒跌，但低位有買盤支持，大市止跌回升

，午後有消息指，特首林鄭月娥與行政會議召開特別會議後，最快今日傍晚公布押後立法會選舉

。大市午後表現反覆偏軟，尾市跌幅再度擴大，恆指最終收報報２４５９５，下跌１１５點或

０﹒４７％，主板成交１１９１﹒５４億元，減少７﹒１８％。

恆生科技指數跑贏大市，收升０﹒７７％報７１５５點，今早高見７２８５點創推出後新高

。

７月份港股反覆向上，曾經高見２６７８２點，惟最後全月升不足３００點或１﹒２１％。

另外，報道指超級獨角獸字節跳動擬將中國業務分拆到香港或上海上市，港交所

（００３８８）全日收升２﹒１％，報３７０﹒２元。



＊政治局提國內大循環，本月製造業數據勝預期＊



中央政治局召開會議分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作。會議指出，當前經濟形

勢仍然複雜嚴峻，必須加快形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。

外界分析，「國內大循環」是中國政府就「經濟內循環」作出的最新表述，而「內外雙循環」反

映「十四五」戰略思路初顯。

７月中國官方製造業ＰＭＩ升上四個月新高的５１﹒１％，比上月升０﹒２個百分點，連升

第二個月，亦高於市場預期的５０﹒７％。數據佳曾一度推動滬綜指漲１﹒４３％升破三千三，

惟該位置沽壓湧現，半日滬指升幅全銷且倒跌，惟全日尾盤多個板塊抬升大市，全日倒升

０﹒７１％，報３３１０﹒０１點，在７月的最後一日終於企穩三千三。

７月Ａ股重回「大時代」，儘管中國對外關係屢遭挫折，但是不影響指數節節上升，累計滬

指全月上升了１０﹒９％，創２０１９年２月以來最大月線漲幅，本月曾高見３４５８點，是

２０１８年２月以來新高。

交投回升，今日兩市全日成交１１４６０億元人民幣，按日增長４﹒８％，連續第三日成交

超過萬億關，累計本月共有２１個交易日成交超過萬億元，可見股市火爆散戶跑步入場。



＊蘋果季績優，手機佬領跑＊



蘋果周四（３０日）公布第三季業績，期內淨利潤按年增１２％至１１２﹒５３億元（美元

．下同），每股盈利２﹒５８元，勝預期２﹒０４元。與此同時，蘋果公司再將現有的股份建議

股份一拆為四，以吸引更多的投資者。

行政總裁庫克透露，銷售於５月和６月開始回升，主要受惠４月推出平價手機ｉＰｈｏｎｅ

ＳＥ及華府刺激措施，強調第三季業績是客戶對蘋果產品與服務的信心投票。不過，以往在９月

發布的新款ｉＰｈｏｎｅ可能會推遲數周發布。

蘋果績優勝市場預期，同時亦反映科技消費正在疫情中逐漸復甦，魚缸一眾手機佬亦有受惠

。「手機孖寶」齊齊造好，舜宇（０２３８２）收升１％，而瑞聲科技（０２０１８）更漲

３﹒６％，報６１﹒７元，冠藍籌。此外，鴻騰（０６０８８）漲３﹒３％，比亞迪電子

（００２８５）抽升３﹒２％，丘鈦科技（０１４７８）亦揚２﹒３％。



＊美國經濟數據走樣，油價跌拖累部分油股＊



美國第二季國內生產總值（ＧＤＰ）按季萎縮３２﹒９％，為自１９４７年有記錄以來最大

跌幅．再加上美國上周初次申領失業金人數上升，經濟數據皆反映新型冠狀病毒肺炎疫情對美國

經濟構成破壞性影響。另外，美國總統特朗普發表推文暗示應推遲選舉，因憂郵寄選票或出現舞

弊風險，不過美國大選日期被寫入美國憲法，特朗普未必有權延後選舉，但其「大嘴巴」風格還

是令市場感到擔憂。

美國原油收跌３﹒３％，報每桶３９﹒９２美元，盤中曾下挫５％；布蘭特１０月原油期貨

將於周五（３１日）到期，隔晚下跌１﹒９％，至每桶４２﹒９４美元。

兩油股領跌大市，中海油（００８８３）跌２﹒８％，報８﹒２元，中石化（００３８６）

跌２﹒４％至３﹒３２元，至於中石油（００８５７）則無升跌，收報２﹒６９元。



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