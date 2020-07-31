【政治局會議】加快形成國內大循環為主體、國內國際雙循環新格局

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３１日北京專電》中央政治局３０日召開會議，分析研究當

前經濟形勢，部署下半年經濟工作。會議要求，財政政策要更加積極有為、注重實效，貨幣政策

要更加靈活適度、精準導向。要堅持「房住不炒」，促進房地產市場平穩健康發展。推進資本市

場基礎制度建設，依法從嚴打擊證券違法活動，促進資本市場平穩健康發展。加快形成以國內大

循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。



＊確保新增融資重點流向製造業、中小微企業＊



會議指出，要確保宏觀政策落地見效。財政政策要更加積極有為、注重實效。要保障重大項

目建設資金，注重質量和效益。貨幣政策要更加靈活適度、精準導向。要保持貨幣供應量和社會

融資規模合理增長，推動綜合融資成本明顯下降。要確保新增融資重點流向製造業、中小微企業

。宏觀經濟政策要加強協調配合，促進財政、貨幣政策同就業、產業、區域等政策形成集成效應

。

會議指出，當前經濟形勢仍然複雜嚴峻，不穩定性不確定性較大，我們遇到的很多問題是中

長期的，必須從持久戰的角度加以認識，加快形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促

進的新發展格局，建立疫情防控和經濟社會發展工作中長期協調機制，堅持結構調整的戰略方向

，更多依靠科技創新，完善宏觀調控跨周期設計和調節，實現穩增長和防風險長期均衡。

會議強調，做好下半年經濟工作，要堅持穩中求進工作總基調，堅持新發展理念，更好統籌

疫情防控和經濟社會發展工作，堅持以供給側結構性改革為主線，堅持深化改革開放，牢牢把握

擴大內需這個戰略基點，大力保護和激發市場主體活力，扎實做好「六穩」工作，全面落實「六

保」任務，推動經濟高質量發展，維護社會穩定大局，努力完成全年經濟社會發展目標任務。

