《駐京專電》國務院發文鼓勵雙創示範基地聚焦核心晶片等領域

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３１日北京專電》國務院辦公廳發布關於提升大眾創業萬眾

創新示範基地帶動作用進一步促改革穩就業強動能的實施意見，提升大眾創業萬眾創新示範基地

帶動作用，進一步促改革穩就業強動能。

意見細化政府採購政策，加大對中小企業的採購支持力度。鼓勵雙創示範基地聚焦核心晶片

、醫療設備等關鍵環節和短板領域，建立大中小企業協同技術研發與產業化的合作機制，帶動壯

大高新技術企業、科技型中小企業規模。



＊加強創新創業金融支持，著力破解融資難題＊



意見支持雙創示範基地與金融機構建立長期穩定合作關係，共同參與孵化園區、科技企業孵

化器、專業化眾創空間等創新創業服務載體建設。鼓勵開展政銀企合作，探索多樣化的科技金融

服務。鼓勵金融機構與雙創示範基地合作開展設備融資租賃等金融服務。

支持雙創示範基地內符合條件的企業發行雙創孵化專項債券、創業投資基金類債券、創新創

業公司債券和雙創債務融資工具。支持在雙創示範基地開展與創業相關的保險業務。支持將雙創

示範基地企業信息納入全國知識產權質押信息平台。在有條件的區域示範基地設立知識產權質押

融資風險補償基金，對無可抵押資產、無現金流、無訂單的初創企業知識產權質押融資實施風險

補償。

支持金融機構與科研院所示範基地和區域示範基地合作建立創業投資基金、產業投資基金，

支持成立公益性天使投資人聯盟等平台組織，加大對細分領域初創期、種子期項目的投入。

