台灣前總統李登輝逝世，蔡英文稱其對台灣民主貢獻無可取代

《經濟通通訊社３１日專訊》在台灣，前總統李登輝３０日晚上７時２４分逝世，享年９８

歲。台北榮民總醫院指敗血性休克及器官衰竭是主因，院方表示，家屬對醫療團隊的照顧，以及

總統、副總統及行政院長等各界關心，表達誠摯感謝。



＊蔡英文：李登輝在台灣民主的貢獻無可取代＊



總統府秘書長蘇嘉全表示，總統蔡英文對李登輝逝世，表達最深切哀悼與不捨，認為李登輝

在台灣民主歷程上的貢獻無可取代，他的離世是台灣的莫大損失，指示總統府及相關部門全力協

助家屬辦理治喪事宜。



＊馬英九、連戰：不捨李登輝辭世＊



前總統馬英九辦公室表示，對於李登輝辭世，馬英九感到不捨，讚揚李登輝接任總統後，進

一步推動立法院全面改選、總統直選，對台灣民主化有貢獻，值得肯定。雖然李登輝卸任後政治

理念發生巨大轉變，馬英九仍感念李登輝對台灣的付出，亦相信歷史將有公正客觀評價。

前副總統連戰對李登輝感到不捨，肯定李登輝是推動中華民國民主深化推手，對台灣建設有

巨大貢獻，包括積極建立國家統一委員會、制定國統綱領，進而開啟兩岸協商，他的功過是非，

留待歷史論斷。

大陸官方新華社晚上八時許報道李登輝去世消息，指「台灣當局前領導人李登輝當日在台北

病亡，終年９７歲」。



＊李登輝在兩岸問題上，與大陸漸行漸遠＊



李登輝生於１９２３年，１９８４年當選中華民國第７任副總統。１９８８年１月，蔣經國

去世，李登輝繼任為第７任總統；１９９０年３月，經國民大會選舉為第８任總統。１９９６年

３月舉行中華民國首次總統直接選舉，李登輝當選第９任總統，２０００年５月１９日任滿。李

登輝任內推動一系列政治改革，包括宣布終止動亂時期，改選立法院及引入直選總統，奠定台灣

民主化步伐，支持者讚揚他是「台灣之父」。

不過，李登輝在兩岸問題上，與大陸漸行漸遠。他擔任總統初期，默認中華人民共和國的存

在。１９９２年，兩岸代表在香港會談，得到「一中各表」結論，奠定兩岸交流基礎。１９９５

年，時任中共總書記江澤民發表「江八條」，批評台灣以「以搞兩個中國、一中一台為目的」。

李登輝同年獲邀回母校美國康奈爾大學演講，提出「中華民國在台灣」的主張，令兩岸關係進一

步惡化，解放軍發射導彈演習，引發台海危機，美軍介入，派出兩個航母戰鬥群駛經台灣海峽，

令台海一時戰雲密布。

李登輝在１９９９年拋出「兩國論」，提到兩岸關係是「特殊的國與國關係」。他卸任總統

後，脫離國民黨，成為台灣團結聯盟的精神領袖，並多次為蔡英文等綠營人士站台，被反對者批

評是「台獨教父」，但李登輝不認同，認為台灣並不存在統獨問題，聲言台灣已是主權獨立的國

家。（ｃｔ）（ｚｚ）

