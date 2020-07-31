【大灣區】深圳擬出台「兩個百平方公里」方案，改造產業空間

《經濟通通訊社３１日專訊》據內媒從３０日舉行的深圳市產業用地地價等情況媒體通氣會

上獲悉，通過高質量規劃發展藍圖，加快打造「兩個百平方公里級」高品質產業空間，深圳力保

實體經濟發展，以先行示範標準勇當可持續發展先鋒。

報道指，目前深圳新出台「兩個百平方公里」實施方案，即保留提升１００平方公里工業區

，整備改造１００平方公里產業空間。（ａｃ）

