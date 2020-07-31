【支付變局】傳國務院進行反壟斷調查，微信支付支付寶均稱不清楚

《經濟通通訊社３１日專訊》據《路透》引述消息人士報道，在人民銀行的推動下，國務院
反壟斷委員會近月正收集資料，考慮對騰訊（００７００）旗下的微信支付和螞蟻集團旗下的支
付寶開展反壟斷調查。不過，據內媒引述支付寶和微信支付相關人士回應，均表示尚不清楚該消
息。
路透的報道指，人民銀行建議委員會適時對內地非銀行的支付公司進行反壟斷調查，而委員
會亦認真接納有關建議。報道指，螞蟻集團及騰訊正遊說有關官員以避免遭當局調查。（ｊｔ）
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