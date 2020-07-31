【政策解讀】政治局會議首提「跨周期」，分析料短期再寬鬆餘地小

《經濟通通訊社３１日專訊》中央政治局周四（３０日）召開會議提出，在中長期的路徑選

擇上，即「要堅持結構調整的戰略方向，更多依靠科技創新」；會議還提出要「完善宏觀調控跨

周期設計和調節」，是首次提出「跨周期」、而非通常所講的「逆周期」，亦表明未來政策抉擇

將更注重長遠的發展。

會議提及，貨幣政策要更加靈活適度、精準導向。要保持貨幣供應量和社會融資規模合理增

長，推動綜合融資成本明顯下降。宏觀經濟政策要加強協調配合，促進財政、貨幣政策同就業、

產業、區域等政策形成集成效應。



＊下半年貨幣政策不能指望太多＊



對此，渣打銀行大中華區及北亞區首席經濟學家丁爽解讀稱，短期更加強調內需，強調政策

的有效性，以前看政策更多是從量的角度看是否足夠，現在更強調政策下去是否見效。「保持貨

幣供應量和社會融資規模合理增長」跟政府工作報告提出的「明顯高於去年」是不同的，也就是

說現在不再強調一定要比去年高多少。這同時也表明政策進一步寬鬆的餘地也很小。當然，會議

也提到推動融資成本明顯下降，這說明政策也不會明顯轉向，不會就此收緊或者退出了。

中原銀行首席經濟學家王軍也表示，貨幣政策回歸正常是很重要的，貨幣政策是個總量政策

，危機的時候用一下，現在經濟恢復正常了，貨幣政策也應該退回原位，所以今年下半年貨幣政

策不能指望太多，還是要靠財政政策為主。未來如果外圍很差或者經濟復甦的很差，貨幣政策依

然可以再調回來，加大一些投放或者利率繼續往下降，還是有空間的。（ｗｌ）

