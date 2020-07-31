《神州縱橫－凌昆》中國太空計劃效益日大

《神州縱橫》中國日前成功以長五火箭發射天問一號太空船入軌，開啟了探測火星的航程，

也為中國深空探索實現了零的突破。但中國太空活動的主力還是放在近地範圍，主要目的是為了

利用太空科技促進經濟放善民生，科學探索將量力而為。



＊火星計劃啟動深空探測＊



天問出征令中國加入了美俄等少數能超出地球範圍，探索更遙遠太空的國家行列，之前中國

最遠也只去到月球。此外，由於印度也曾派出飛船前往火星，因此以中國當前國力確應在人類探

索太空中多作點貢獻。在這方面中國一向按部就班量力而為和依循需要行事，不搞與外國競賽或

為政治宣示而做。另方面此類探索深空計劃將有助推動太空及總體科技發展，尤其是在火箭、遙

控及科學儀器的研發等領域。今次天問項目便對長五火箭帶來了新考驗：要達到更高的速度，成

功發射說明這種新的大型火箭技術正逐步走向成熟。對天問飛船的要求也很高，綜合了繞火星飛

行、降落火星和放出火星車巡視等任務，實行「繞、降、巡」三合一，如能成功則可於一次探索

活動中完成美國２５年的成績，也成了繼美國後第二個能著陸火星的國家。無疑這將對自動化、

遙控及儀器設計帶來了極嚴格的要求，幸好中國有了其他國家的先行經驗，和探月所得的資訊及

智識。此外，如此大型基礎科研項目自有推動高新技術及相關民用產業發展的溢出紅利。



＊北斗系統形成新興大產業＊



然而中國太空計劃的主要資源投放及目標，除軍用外還是助力經濟發展及改善民生。今年來

在這方面便有一大項目的實現，就是北斗三號衛星定位系統的取後一枚衛星發射升空，完成了全

球布局的壯舉，建起了美國ＧＰＳ以外最完善的衛星定位系統。從長遠看會成為ＧＰＳ全球應用

的強勁對手。北斗系統正從兩方面帶動新興產業發展，並由此促進經濟、民生的提升。一是北斗

產業鏈，衛星及應用終端等形成了自主開發的生產體系。二是「北斗＋」生態鏈：與應用客戶及

行業形成了廣大的互動發展空間。例如在漁農牧等應用上已配套了２萬多架無人機，在智慧城市

上可助提供交通訊息及分享服務，在建造業上可助精準測量，在車聯網上有助智能駕駛，還可助

追蹤老人及迷失人士等。由此可形成「大科技大應用大產業」的巨大效益。單是晶片、軟件等便

形成了千億級的產業。還有了７億終端機，而內地七成手機已裝了北斗系統。去年北斗項目相關

業務已逾３０００億元，五年內估計可倍增至逾７０００億，在經濟中成為一個新興增長極。北

斗配合其他新科技尤其５Ｇ等更可形成巨大的科技集群效應、潛在效益及應用前景實無可限量。

《資深評論員 凌昆》



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