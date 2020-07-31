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即市新聞

31/07/2020 09:31

《股林淘金－林家亨》美歷史最大衰退，納指仍能跌轉升

　　《股林淘金》美國昨天（３０日）公布的第二季度ＧＤＰ增長下跌３２﹒９％，是美國有歷
史以來的最大的單季跌幅，加上第一季也是經濟收縮，連續兩季的經濟下跌造成了美國最大的經
濟衰退表現，另外美國總統特朗普昨天早上曾經表示會傾向將美國大選延後，美股避險情緒升溫
，道指早上曾經下跌５４７點，之後逐步反彈，收市時道指只跌得２２５點，而多家美國企業業
績表現勝市場預期，蘋果公司更宣布將股份１拆４，納指由跌轉升，收市報升４４點。收市之後
延長交易時段科技股進一步上升，蘋果股價再升６﹒４％，Ｆａｃｅｂｏｏｋ再上升６﹒５％，
Ａｍａｚｏｎ亦再上升５％。今早９時前道指場外期貨上升近１００點。
　
　　預計今日（３１日）港股表現穩定，港股昨天期指結算日恆指報跌１７２點，應已率先反映
了昨晚美股的下跌，預料恆指今天在２４５００點有非常良好的支持，預期８月份恆指最少會升
回保歷加通道中軸線２５３６０點以上，故此今日適宜趁低吸納大市值龍頭╱藍籌股份，等待下
周大市的中期反彈浪展開。
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》
　　
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