【人行操作】消息稱人行今進行２００億逆回購，單日等額淨投放

《經濟通通訊社３１日專訊》市場消息指，人行今日將進行２００億元（人民幣．下同）７

天期逆回購操作。

公開市場今日沒有逆回購到期，即今日淨投放２００億元。

本周人行累計開展２８００億元逆回購，期內市場有１６００億元逆回購到期，本周淨投放

１２００億元。

人行還就７、１４和２８天期逆回購操作需求詢量。（ａｃ）

