【人行操作】消息稱人行今進行２００億逆回購，單日等額淨投放

《經濟通通訊社３１日專訊》市場消息指，人行今日將進行２００億元（人民幣．下同）７
天期逆回購操作。
公開市場今日沒有逆回購到期，即今日淨投放２００億元。
本周人行累計開展２８００億元逆回購，期內市場有１６００億元逆回購到期，本周淨投放
１２００億元。
人行還就７、１４和２８天期逆回購操作需求詢量。（ａｃ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|香港政情30/07/2020
【立會選戰】政府：黃之鋒楊岳橋等12名參選人被裁定提名無效
|中國故事30/07/2020
《神州經脈》內地確診再破百宗 特別國債發行收官 滬指止三連升
|財經熱話30/07/2020
【回A神話重臨？】康希諾急彈 炒作「回A」進程邊日最關鍵？
|FOCUS30/07/2020
【FOCUS】FED VS Virus 鮑叔聞不平等耍太極
|開市Good Morning30/07/2020
《開市Good Morning》林家亨：騰訊560元有阻力
|財經熱話30/07/2020
《經濟不停學》反向ETF？乜嚟㗎？
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰