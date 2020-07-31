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31/07/2020 09:26

【人行操作】人行２００億逆回購利率持平，本周累放水１２００億

　　《經濟通通訊社３１日專訊》人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，今日進行的
２００億（人民幣．下同）７天期逆回購中標利率持平，為２﹒２％。為人行連續第五日開展逆
回購。
　　公開市場今日沒有逆回購到期，即今日淨投放２００億元。
　　本周人行累計開展２８００億元逆回購，期內市場有１６００億元逆回購到期，本周淨投放
１２００億元。（ａｃ）

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