【人行操作】人行２００億逆回購利率持平，本周累放水１２００億

《經濟通通訊社３１日專訊》人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，今日進行的

２００億（人民幣．下同）７天期逆回購中標利率持平，為２﹒２％。為人行連續第五日開展逆

回購。

公開市場今日沒有逆回購到期，即今日淨投放２００億元。

本周人行累計開展２８００億元逆回購，期內市場有１６００億元逆回購到期，本周淨投放

１２００億元。（ａｃ）

