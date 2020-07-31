【貿易再戰】中國購近２００萬噸美國粟米，創同類訂單採購量新高

《經濟通通訊社３１日專訊》中國繼續履行首階段中美貿易協議，美國農業部周四（３０日

）表示，民間出口商向中國出售了１９３﹒７萬噸粟米，將在２０２０╱２１銷售年度交付，是

美國最大一筆對華粟米出口交易。

美國農業部資料顯示，上周對中國的大豆銷售增至１９２﹒５萬噸，是２０１６年１１月

１７日以來最大單周銷售總量。（ｅｙ）

