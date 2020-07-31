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即市新聞

31/07/2020 13:54

【中概焦點】傳小鵬汽車或最早８月赴美上市，籌資額至少７億美元

　　《經濟通通訊社３０日專訊》中國造車新勢力再獲得資本垂青。據路透旗下ＩＦＲ引述知情
人士報道，內地電動汽車製造商小鵬汽車計劃最早於８月中旬在美國上市，ＩＰＯ規模至少為７
億美元。美國銀行、瑞士信貸和摩根大通正在為小鵬的上市做準備。
　　事實上，小鵬汽車剛於７月２０日宣布完成由Ａｓｐｅｘ、Ｃｏａｔｕｅ、高瓴資本和紅杉
中國等知名投資機構參與的Ｃ＋輪融資，融資金額近５億美元。此外，小鵬汽車還在去年１１月
的Ｃ輪融資中，從包括小米（０１８１０）在內的投資者處籌集了近４億美元資金。該輪融資後
，小鵬汽車的估值接近４０億美元。
　　目前，小鵬汽車擁有阿里巴巴（０９９８８）、小米、高瓴資本、晨興資本、ＧＧＶ紀源資
本、順為資本、經緯中國、ＩＤＧ資本、春華資本、中金公司等一眾頂級戰略投資者和財務投資
者。

＊於美國設有辦事處，已推出兩款純電動車＊

　　小鵬汽車成立於２０１５年，其初創投資者主要為ＵＣ優視聯合創始人及前阿里巴巴移動事
業群總裁何小鵬，核心管理團隊來自廣汽新能源等多家汽車企業。公司研發總部位於中國廣州，
並在北京、上海、美國硅谷和聖地亞哥設有辦事處，在肇慶及鄭州設有智能製造工廠。該公司
２０１８年１２月推出第一款純電智能ＳＵＶ　　小鵬Ｇ３，並於２０２０年４月推出第二款純
電智能轎跑　　小鵬Ｐ７。
　　在銷量方面，公開數據顯示，２０２０年上半年，小鵬汽車累計銷售４６９８輛，其中６月
單月銷量１１２３輛。小鵬Ｐ７上市兩個月以來，在５月、６月的上險量分別為１６６輛、
３１１輛。（ｗｌ）

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