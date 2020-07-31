【聚焦數據】７月官方非製造業ＰＭＩ略降至５４﹒２％，低於預期

《經濟通通訊社３１日專訊》國家統計局公布，７月非製造業商務活動指數為５４﹒２％，

比上月回落０﹒２個百分點，結束連續四個月回升，低於市場預期的５４﹒５％，惟繼續保持在

臨界點以上。

７月份，綜合ＰＭＩ產出指數為５４﹒１％，比上月微落０﹒１個百分點，表明中國企業生

產經營總體繼續保持恢復性增長勢頭。

分行業看，建築業商務活動指數為６０﹒５％，比上月上升０﹒７個百分點。服務業商務活

動指數為５３﹒１％，比上月回落０﹒３個百分點。從行業大類看，鐵路運輸、航空運輸、郵政

快遞、住宿、電信廣播電視衛星傳輸服務、資本市場服務等行業商務活動指數位於６０﹒０％以

上，保險、房地產、租賃及商務服務等行業商務活動指數位於臨界點以下。



＊７月新訂單指數回落，銷售價格指數重返臨界點以上＊



７月，新訂單指數為５１﹒５％，雖比上月回落１﹒２個百分點，但仍位於臨界點以上，表

明非製造業市場需求繼續恢復。分行業看，建築業新訂單指數為５４﹒６％，比上月回落０﹒６

個百分點；服務業新訂單指數為５１﹒０％，比上月回落１﹒３個百分點。

投入品價格指數為５３﹒０％，比上月上升０﹒１個百分點，表明非製造業企業用於經營活

動的投入品價格總體漲幅略有擴大。分行業看，建築業投入品價格指數為５５﹒０％，比上月回

落０﹒２個百分點；服務業投入品價格指數為５２﹒７％，比上月上升０﹒２個百分點。

銷售價格指數為５０﹒１％，比上月上升０﹒６個百分點，重返臨界點以上，表明非製造業

銷售價格總體略有上漲。分行業看，建築業銷售價格指數為５１﹒３％，比上月回落０﹒６個百

分點；服務業銷售價格指數為４９﹒９％，比上月回升０﹒８個百分點。



＊非製造業用工景氣度有所回落＊



從業人員指數為４８﹒１％，比上月下降０﹒６個百分點，表明非製造業用工景氣度有所回

落。分行業看，建築業從業人員指數為５６﹒２％，比上月回落１﹒２個百分點；服務業從業人

員指數為４６﹒７％，比上月下降０﹒４個百分點。

業務活動預期指數為６２﹒２％，比上月上升１﹒９個百分點，表明非製造業企業對近期市

場恢復保持樂觀。分行業看，建築業業務活動預期指數為６６﹒３％，比上月回落１﹒５個百分

點；服務業業務活動預期指數為６１﹒４％，比上月上升２﹒４個百分點。（ｗｌ）

