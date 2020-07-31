【數據解讀】統計局：製造業ＰＭＩ延續穩中有升，景氣範圍擴大

《經濟通通訊社３１日專訊》國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀２０２０年

７月中國採購經理指數指，７月份，製造業ＰＭＩ為５１﹒１％，延續上月穩中有升的走勢，在

調查的２１個行業中，有１７個行業ＰＭＩ高於臨界點，較上月增加３個，景氣範圍有所擴大。

本月主要特點：



＊紡織服裝服飾等製造業疫情以來首次升至臨界點以上＊



一是生產普遍回升。生產指數為５４％，略高於上月０﹒１個百分點。從行業情況看，除化

學纖維及橡膠塑料製品以外，其他２０個行業的生產指數均高於臨界點，其中紡織服裝服飾、木

材加工等製造業疫情以來首次升至臨界點以上。為滿足生產需要，企業加大採購力度，本月採購

量指數回升明顯，為５２﹒４％，高於上月０﹒６個百分點。

二是需求逐步回暖。新訂單指數為５１﹒７％，高於上月０﹒３個百分點，連續３個月回升

。從行業情況看，造紙印刷、電氣機械器材、計算機通信電子設備等製造業新訂單指數在臨界點

以上連續上升，行業復蘇動能繼續增強。



＊原材料購進價格指數升至近期高點＊



三是進出口狀況繼續改善。隨著全球主要經濟體逐漸放鬆隔離封鎖措施恢復經濟活動，以及

中國出台的一系列穩外貿政策措施落地生效，製造業進出口有所回暖，本月新出口訂單指數和進

口指數分別為４８﹒４％和４９﹒１％，高於上月５﹒８和２﹒１個百分點。

四是主要原材料購進價格指數升至近期高點。主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別

為５８﹒１％和５２﹒２％，與上月相比一升一降。受下游行業需求回暖影響，上游產品價格漲

幅明顯，石油加工、鋼鐵、有色等製造業主要原材料購進價格指數均高於６３％，出廠價格指數

均高於５８％。

五是企業預期進一步好轉。生產經營活動預期指數為５７﹒８％，高於上月０﹒３個百分點

，企業對近期行業恢復態勢保持樂觀。從行業情況看，食品及酒飲料精製茶、醫藥、電氣機械器

材等製造業生產經營活動預期指數均高於６０％，且上述行業勞動力需求環比有所增加，從業人

員指數均位於５１％以上。（ｗｌ）

