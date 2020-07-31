【數據解讀】統計局：聚集接觸性服務行業加快復蘇，基建加快推進

《經濟通通訊社３１日專訊》國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀２０２０年

７月中國採購經理指數指，７月非製造業商務活動指數為５４﹒２％，比上月小幅回落０﹒２個

百分點，繼續保持在臨界點以上。服務業保持復甦態勢。服務業商務活動指數為５３﹒１％，比

上月小幅回落０﹒３個百分點，繼續高於臨界點。

從行業情況看，郵政快遞、住宿、餐飲、電信、證券等行業商務活動指數高於上月，業務總

量有所增加。本月居民服務業和文化體育娛樂業商務活動指數結束連續５個月的收縮走勢，分別

升至５１﹒１％和５１﹒９％，高於上月１﹒９和６﹒１個百分點，表明在近期各地一系列促消

費政策作用下，前期受疫情影響較為嚴重的聚集性、接觸性服務行業加快復蘇。



＊基建項目加快推進＊



建築業高位回升。基建項目加快推進，建築業工程量保持較快增長，建築業商務活動指數為

６０﹒５％，高於上月０﹒７個百分點，其中土木工程建築業商務活動指數為６２﹒５％，高於

上月３﹒２個百分點。從勞動力需求和市場預期看，建築業從業人員指數和業務活動預期指數為

５６﹒２％和６６﹒３％，分別連續４個月保持在５５％和６５％以上。

７月份，綜合ＰＭＩ產出指數為５４﹒１％，略低於上月０﹒１個百分點，顯示中國企業生

產經營總體保持恢復性增長勢頭。構成綜合ＰＭＩ產出指數的製造業生產指數和非製造業商務活

動指數分別為５４％和５４﹒２％，環比一升一降。（ｗｌ）

