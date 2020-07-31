【立會選戰】外交部：確保選舉安全舉行是香港政府職責所在

《經濟通通訊社３１日專訊》香港立法會選舉提名期今日結束，消息指，特首林鄭月娥今日

下午六時將召開記者會，預料會親自公布將原定９月６日舉行的立法會選舉押後一年。中國外交

部發言人汪文斌於今日例行記者會上表示，確保選舉安全舉行是香港政府的職責所在，相信香港

政府會從抗擊疫情等實際情況出發依法處理好相關事宜。

外交部重申，香港事務是中國內政，港區國安法保護香港居民的各項權利和自由。（ｗｌ）

