【ＦＯＣＵＳ】停止內耗和猜忌，速推全民檢測

【ＦＯＣＵＳ】第三波新冠肺疫疫情似在香港加速蔓延，單日確診連續９日破百，周四

（３０日）更錄１４９宗新高。因應負壓病房容量已捉襟見肘，港府最快將於周六（８月１日）

啟用位於亞洲博覽館的「方艙醫院」作為社區治療設施，惟首期５００張病床會否只屬杯水車薪

，未來兩三日勢成關鍵。

此輪爆發既急且廣，不單食肆、街市、地盤、安老院、的士司機等社區傳播火頭四起，兼有

大量源頭不明個案；更憂心的是，多間公院內部亦現傳播，顯示病毒防不勝防。醫療體系疲於奔

命：收治、隔離、檢疫、追蹤……但始終未能解決根本問題－－從源頭堵截、切斷傳播鏈。而港

府至今未拍板推行全民測試，是否政治綁架了常識？



＊負壓病房、檢疫中心容量捉襟見肘＊



第三波疫情現社區大爆發，自７月１９日首錄單日確診破百到昨日，本港未滿兩周時間即暴

增近１４００宗確診，超越過去近５個月的總和。新增確診天天過百宗，公院負壓隔離病房使用

量連續高企８０％，有確診市民甚至在家苦等４日仍無法入院，最終將病毒傳染給同住家人；另

一邊廂，位於駿洋邨、竹篙灣等的４個檢疫中心，可即時使用單位僅餘４００出頭－－公立醫療

系統是否瀕臨崩潰邊緣，港人理應心中有數。

疫情十萬火急，港府徵用亞洲國際博覽館一號館所建的社區治療設施最快將於明日啟用，相

當於本港首個正式「方艙醫院」。首階段預計開放５００張病床，主要接收１８至６０歲患者，

以期將醫院設施盡量留給６０歲以上及有嚴重慢性病等患者。

港府仿效內地積極擴容社區治療設施，嘗試建立亞博館「院前」－公立醫院－鯉魚門度假村

「院後」的三級制分擔負壓病房壓力，可謂思路正確；惟倘若本港未來兩三日新增確診仍以三位

數速度增加，首期５００張病床勢很快用盡，提前預備二號館等地方建更多「方艙」病床刻不容

緩。



＊防控須堵源頭，港測試貴絕大灣區＊



此輪爆發既急且廣，醫療體系疲於奔命收治、隔離、檢疫、追蹤，但面對源頭不明個案高企

、隱形患者防不勝防，防控醫治若想跑贏病毒傳播，就必須從源頭堵截、切斷傳播鏈，而借鑑內

地「早發現，早隔離，早診治」的成功經驗，盡快開展全民測試實有必要。

目前，港府每日檢測量平均突破萬例，但日以繼夜「谷到盡」之下，仍不及近鄰澳門的日檢

１﹒６萬最大能力，更難比北京６月時日均篩查２８萬人。何解？本港私營醫療機構高昂的測試

價格令市民望而卻步，坊間就引入內地測試服務反對聲眾，乃是主因。

相比澳門居民常規核酸檢測費用低至１８０澳門元，港大深圳醫院深喉唾液測試費用低至

１７５元人幣，較遠的番禺區醫院僅７０多元人幣。看看本港，非政府機構測試的檢測費動輒２

０００起跳，其中一大成本為遠高於國產的外國試劑（約六七百元）。對此，報章廣告甚至有署

名「一群想活命的香港人」呼籲，港府以高鐵統一安排港人北上深圳測試，可謂極盡諷刺。



＊私利、政見、顏色比新冠病毒可怕＊



從國家衞健委高級別專家組組長鍾南山，到上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長張文宏，齊

發聲呼籲香港進行全民檢測，惟港府至今未拍板，更有專業團體極力阻撓內地醫護、檢測團隊馳

援香港，恐怕是政治綁架常識，一己私利凌駕全港市民福祉。

對港府而言，當務之急是制定全民檢測方案，並就直接採購試劑、樣本採取及處理方法、合

約所涉公司背景及認證標準等，清楚透明向市民交代，避免如早前「銅心口罩」擠牙膏事件般，

引發利益輸送疑雲。

政府管治權威及執行能力拖泥帶水，隨時令疫情陷入不可收拾之地，而想深一層，比病毒更

可怕的恐怕是私利、政見、顏色的盤算，違背常識與良心，令港人深受其苦而又不自知。好在，

面對疫魔肆虐，香港護士總工會最新發出緊急呼籲，希望全體醫護以防疫抗疫的大局、社會的穩

定和香港的前途為最大考量，平等對待並感恩有對抗新冠病毒豐富經驗的內地同行；工會並強調

，內地同行若馳援香港屬非常舉措，絕非「搶飯碗」。

是時候停止內耗和猜忌，齊心抗疫！

