【新冠肺炎】屯門醫院８２歲女患者離世，死亡個案增至２６宗

《經濟通通訊社３１日專訊》屯門醫院發言人今日公布，一名確診２０１９冠狀病毒病的
８２歲女病人（個案編號：２７４７）於今日離世。她是屯門康和護老中心的院友。
發言人稱，病人有長期病患，於７月２６日因發燒入住屯門醫院接受治療。病人情況持續惡
化，醫院就病人的病情與家屬溝通，家屬同意若病人情況再轉差時，不為病人施行心肺復甦術，
病人延至今日凌晨零時１８分離世。
連同上述個案，至今共有２６名２０１９冠狀病毒病確診病人於公立醫院離世。（ｃｌ）
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