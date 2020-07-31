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31/07/2020 16:19

【香港政情】梁振英：全家均無外國護照，斥黃之鋒信口雌黃

　　《經濟通通訊社３１日專訊》被選舉主任取消參選資格的前香港眾志秘書長黃之鋒，今日在
記者會上指控前行政長官梁振英一家持有英國護照。梁振英在Ｆａｃｅｂｏｏｋ發文澄清，他本
人及其三名子女從來沒有申請或取得任何外國護照或居留權，而其妻亦已放棄英國護照。
　　梁振英批評，黃之鋒從來無向他求證，信口雌黃，將保留控告誹謗的權利。（ｃｌ）

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