【香港政情】梁振英：全家均無外國護照，斥黃之鋒信口雌黃

《經濟通通訊社３１日專訊》被選舉主任取消參選資格的前香港眾志秘書長黃之鋒，今日在

記者會上指控前行政長官梁振英一家持有英國護照。梁振英在Ｆａｃｅｂｏｏｋ發文澄清，他本

人及其三名子女從來沒有申請或取得任何外國護照或居留權，而其妻亦已放棄英國護照。

梁振英批評，黃之鋒從來無向他求證，信口雌黃，將保留控告誹謗的權利。（ｃｌ）

