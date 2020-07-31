【國安立法】鍾翰林等四名前學生動源成員獲准保釋

《經濟通通訊社３１日專訊》學生動源前召集人鍾翰林及３名前成員，嫌違反《港區國安法
》日前被警方國家安全處人員拘捕，４人今日陸續獲得保釋。鍾翰林下午在元朗警署獲准以
２０００元保釋。
他稱未被警方正式落案控告，每月報到一次，警方沒收其旅遊證件，要求他在７２小時內刪
除社交網站發文，又檢取其唾液樣本以獲取ＤＮＡ。至於其他成員的情況，他表示未清楚。
（ｃｌ）（ｚｚ）
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