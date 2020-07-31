【新冠肺炎】威爾斯醫院昨晚發生火警，有負壓病房抽風及冷氣暫停

《經濟通通訊社３１日專訊》醫院管理局總行政經理何婉霞表示，威爾斯親王醫院昨晚８時
１５分發生火警，深切治療部８間負壓病房的抽風及冷氣暫停，經維修後分別於８時３０分及８
時５０分恢復運作。她續指，當時有５名確診病人留醫，他們當時沒有出入，亦沒有進行霧化程
序。
何婉霞又指，過去一天多９１名病人出院，負壓病床及負壓病房的使用量，分別為
７５﹒８％及７９﹒６％。（ｃｗ）
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