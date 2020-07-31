【企業盈警】中國能源建設（０３９９６）料中期純利跌最多６５％

《經濟通通訊社３１日專訊》中國能源建設（０３９９６）公布，預計截至６月３０日止中

期純利介乎約７﹒５億至１３億元人民幣之間，較去年同期純利跌介乎３９﹒７６％至

６５﹒２５％。

該集團指，純利減少主因部分企業位於新冠肺炎疫情中心區域，以及相關業務受疫情管控影

響導致項目進度滯後，第一季度出現虧損所致。

該集團將於８月末公布業績。（ｗｈ）

