【企業盈警】中國能源建設（０３９９６）料中期純利跌最多６５％

《經濟通通訊社３１日專訊》中國能源建設（０３９９６）公布，預計截至６月３０日止中
期純利介乎約７﹒５億至１３億元人民幣之間，較去年同期純利跌介乎３９﹒７６％至
６５﹒２５％。
該集團指，純利減少主因部分企業位於新冠肺炎疫情中心區域，以及相關業務受疫情管控影
響導致項目進度滯後，第一季度出現虧損所致。
該集團將於８月末公布業績。（ｗｈ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|香港政情30/07/2020
【立會選戰】政府：黃之鋒楊岳橋等12名參選人被裁定提名無效
|中國故事30/07/2020
《神州經脈》內地確診再破百宗 特別國債發行收官 滬指止三連升
|財經熱話30/07/2020
【回A神話重臨？】康希諾急彈 炒作「回A」進程邊日最關鍵？
|FOCUS30/07/2020
【FOCUS】FED VS Virus 鮑叔聞不平等耍太極
|開市Good Morning30/07/2020
《開市Good Morning》林家亨：騰訊560元有阻力
|財經熱話30/07/2020
《經濟不停學》反向ETF？乜嚟㗎？
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰