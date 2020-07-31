【企業盈警】中國醫療網絡（３８３）料中期盈轉虧最多６７００萬

《經濟通通訊社３１日專訊》中國醫療網絡（００３８３）公布，預期截至６月３０日止中
期虧損介乎約４７００萬至６７００萬元，而去年同期純利約１２２０萬元。
該集團指，錄得虧損主因受持續ＣＯＶＩＤ－１９大流行負面影響，醫療分部及護老業務收
益減少，而放債業務並無利息收入，加上持作買賣之投資公允價值變動虧損，而去年同期則錄得
收益。
該集團預期於８月底前公布業績。（ｗｈ）
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