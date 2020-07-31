《日入而息》立法會選舉押後一年，傳內地研調查支付寶等反壟斷

《今天重點》﹡林鄭月娥稱引用緊急情況規例條例，押後立法會選舉；原定９月６日舉行的

立法會選舉將押後一年；國務院支持押後立法會選舉，真空期由人大常委會

決定

﹡差估署６月住宅租金指數升０﹒５％，終止９連跌；差估署６月樓價指數按

月微升０﹒１％；未來３至４年一手私宅供應量減至９﹒２萬個

﹡本財年首三個月錄１０９０億元赤字；本港６月份港元存款升２％，香港人

民幣存款跌７﹒９％；第二季負資產錄１２７宗，按季減少２５７宗；金管

局指６月份新申請按揭按月減少７﹒９％

﹡本港今日新增１２１宗個案，１１８宗為本地個案

﹡內地７月官方製造業ＰＭＩ連升兩月至５１﹒１高預期

﹡傳國務院進行反壟斷調查，微信支付支付寶均稱不清楚



《即日市況》﹡港股月結日反覆，收報２４５９５跌１１５點，失守五十天線



《深滬股市》﹡滬綜指收升０﹒７％終奪三千三，７月翻身累漲１１％



《美元匯價》﹡美匯中線仍有下行空間，宜候高沽出；歐元最新報１﹒１８３２╱３６，日

圓最新報１０４﹒７４╱７９



《公司業績》﹡樺欣控股（０１６５７）全年純利１５４８萬元，跌１５﹒５％，不派息



《公司資訊》﹡力高地產（０１６２２）發行２﹒２億美元優先票據，年利率１１％

﹡京東（０９６１８）向利豐投資１億美元，用於數字供應鏈工作

﹡阿里雲建成全國最大數據中心集群，支持新基建發展

﹡俊文寶石（０８３５１）擬股本重組，建議二十合一及一供五

﹡海鑫集團（０１８５０）認購匯豐１６００萬元投資基金

﹡高銀金融（００５３０）利潤分成只適用於啟德住宅售價折實後達每呎

２﹒９萬元

﹡開拓藥業（０９９３９）與康寧傑瑞（０９９６６）擬合作開展治療肝細胞

癌等腫瘤臨床研究

﹡歌禮製藥（０１６７２）全口服丙肝治療方案獲批上市

﹡翰森製藥（０３６９２）恩格列淨片獲藥品註冊批件

﹡凱知樂（０２１２２）開設香港樂高認證網上專門店

﹡永義國際（０１２１８）斥２０００萬購中銀股票掛勾票據

﹡澳能建設（０１１８３）中標一澳門工程項目，涉１﹒２億澳門元

﹡宏華集團（００１９６）財務總監辭任並獲任附屬公司董事長

﹡太古地產（０１９７２）上半年太古廣場零售額跌４７％，辦公室租金升

２％

﹡中國飛機租賃（０１８４８）與南航就兩架飛機完成售後租回交易

﹡香港置業料未來三至四年潛在新供應９﹒２萬伙

﹡中生製藥（０１１７７）治療風濕關節炎藥物獲頒藥品註冊證書



《國企紅籌》﹡航天控股（０００３１）向聯營增資１０８２萬元人民幣

﹡中通服（００５５２）購入長城國富置業物業及長城國瑞證券附屬設施

﹡大唐發電（００９９１）王森因工作調整，申請辭去副董事長等職務



《神州民企》﹡騰訊（００７００）旗下英雄聯盟引入防沉迷新規；張裕與騰訊達區塊鏈合

作，為葡萄酒簽發「數字身份證」；ＢＵＲＢＥＲＲＹ與騰訊科技合作，在

深圳開設首間社交零售店

﹡中國恆大（０３３３３）擬分拆物業管理業務在聯交所獨立上市

﹡中國動向（０３８１８）附屬公司以１３００萬美元售Ｋａｐｐａ日本商標

及資產



《中國要聞》﹡７月官方非製造業ＰＭＩ略降至５４﹒２％，低於預期

﹡內地７月官方製造業ＰＭＩ連升兩月至５１﹒１高預期

﹡統計局表示聚集接觸性服務行業加快復蘇，基建加快推進；製造業ＰＭＩ延

續穩中有升，景氣範圍擴大

﹡中日舉行視像會議討論涉海問題，將維護東海穩定安寧

﹡沙雁任深圳證券交易所總經理

﹡秦嶺別墅案恨錯難返，前陝西書記趙正永涉貪被判死緩

﹡人行二季末地產貸款餘額４７萬億，增長回落至１３％

﹡中央軍委表示北斗系統對推進人類命運共同體有深遠意義

﹡肖亞慶任工信部黨組書記，苗圩不再擔任

﹡習近平稱北斗三號全球衛星導航系統正式開通

﹡上海發布惠企升級版，延期減免社保、降低電價等政策

﹡雲南白藥上海國際中心項目簽約，總投資約２０億元

﹡上半年全國光伏發電量同比增長２０％

﹡上半年全國規上文化及相關企業營收同比降６﹒２％

﹡工信部表示１－６月造紙及紙製品業營收同比降９﹒６％；上半年國內金價

同比增長，黃金市場交易活躍；上半年規上互聯網企業收入同比增

１４﹒１％

﹡中鋼協表示上半年重點統計鋼企利潤總額降逾３６％

﹡發改委表示上半年天然氣產量同比增長９﹒９％

﹡商務部予三家企業原油非國營貿易進口資格

﹡人行２００億逆回購利率持平，本周累放水１２００億

﹡美國國務卿蓬佩奧稱中國駐休斯敦總領事館是間諜巢穴

﹡唐娟首上庭續還押，美檢方稱她是中國軍官應當作間諜

﹡疑試圖偷取莫德納新冠疫苗機密，美國起訴兩中國黑客

﹡深圳擬出台「兩個百平方公里」方案，改造產業空間

﹡中國駐印大使：兩國經濟強行脫勾將導致雙輸

﹡葡萄牙三大電訊商：５Ｇ核心網絡不會使用華為

﹡比亞迪進軍ＴＷＳ電池，據報已打入華為供應鏈

﹡中國購近２００萬噸美國粟米，創同類訂單採購量新高

﹡美兩黨議員要求調查Ｚｏｏｍ及抖音有否受中國影響

﹡水利部表示８月長江上游可能再發生編號洪水

﹡長江一帶降雨減，湖北汛情仍嚴峻多處水位下降緩慢

﹡「國內國際雙循環」著眼中長期，內循環的真諦是開放

﹡政治局會議首提「跨周期」，分析料短期再寬鬆餘地小

﹡歐盟對中國黑客網絡攻擊實施制裁，外交部表示深表關切

﹡內地５月起快遞單月增量超過２０億件，再創歷史新高

﹡劉國中任陝西省委書記，胡和平卸任傳將執掌文旅部

﹡中證監表示保持ＩＰＯ常態化，採措施做好中概股應對

﹡路透表示國務院考慮對微信支付和支付寶展開反壟斷調查

﹡外交部表示北斗導航系統完全用於和平目的

﹡中國稱在新冠疫苗研發上領先，不存在也不需要偷竊

﹡財政部完成對瑞幸境內主體會計檢查，虛增利潤逾９億

﹡廣東出台８０條金融舉措支持粵港澳大灣區發展

﹡金隅集團６９﹒２億元人民幣競得上海內環純住宅地

﹡習近平稱擬制好軍建設十四五規劃，提高科技含量

﹡中海地產５９０億參與滬舊改項目，圍標事件後首露面



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒５％，報１２６６４﹒８點

﹡台灣今天中午１２時起各機關降半旗３日悼念李登輝



《其他消息》﹡ＩＰＡＣ主席促英制裁港官，批ＤＱ干預香港民主進程

﹡外交部表示確保選舉安全舉行是香港政府職責所在

﹡消息指政府傍晚召開記者會，宣布押後立法會選舉一年

﹡梁晃維被ＤＱ考慮上訴，楊岳橋批選舉主任的決定主觀

﹡傳人大常委會８月８日開會，將處理議員任期問題

﹡劉兆佳稱涉及國安中央難免插手，參選要做忠誠反對派

﹡政府今日開始招聘廣播處長，下月２８日截止申請

﹡梁振英稱全家均無外國護照，斥黃之鋒信口雌黃

﹡泛民反對延後選舉，梁振英反駁英國亦押後地方選舉

﹡金管局表示６月底外匯基金總資產按月增加１１３４億元

﹡本財年首三個月錄１０９０億元赤字

﹡中原料下半年新屋總供應量或跌穿九萬伙水平；本港６月份港元存款升２％

，香港人民幣存款跌７﹒９％

﹡大灣區未來３至４年一手私宅供應量減至９﹒２萬個

﹡利嘉閣表示樓價指數６月升幅急速收窄，料短期續受壓

﹡差估署６月住宅租金指數升０﹒５％，終止９連跌；差估署６月樓價指數按

月微升０﹒１％

﹡深股通額度全日用２０﹒４億元；滬股通額度全日流走１６﹒９億元，陸股

通淨流出１９億

﹡中原ＣＣＬ按周微跌０﹒０４％，料短期走勢持續反覆

﹡駐港國安公署與香港特區國安委今日舉行協調會議

﹡陳建強冀港台將宣傳港區國安法經驗寫入節目守則

﹡鍾翰林等四名前學生動源成員獲准保釋

﹡湯家驊稱若押後選舉長時間，提名期應推倒重來



《新冠肺炎》﹡本港今日新增１２１宗個案，１１８宗為本地個案

﹡威爾斯醫院昨晚發生火警，有負壓病房抽風及冷氣暫停

﹡日本東京新增４６３宗確診，不排除宣布進入緊急狀態

﹡屯門醫院８２歲女患者離世，死亡個案增至２６宗

﹡大新銀行周一起調整全線分行營業時間

﹡恆生（０００１１）今日起暫停５間位於大學的分行服務

﹡紅十字會一名員工初步確診，總部部分樓層今天關閉

﹡康泰旅行社被債主入稟清盤

﹡匯豐表示黃埔花園分行有員工確診，今日起暫停服務

﹡上海商業銀行表示黃大仙分行將暫停營業

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