【企業盈警】奧栢中國（０８１４８）料半年虧損增至１４００萬元

《經濟通通訊社３日專訊》奧栢中國（０８１４８）預期截至今年６月底止六個月錄得虧損
淨額約１４００萬元，上年同期虧損淨額約８００萬元。預期虧損淨額增加主要由於（ｉ）期內
手機遊戲及應用業務所帶來之收益減少；及（ｉｉ）應收款項之減值虧損大幅增加。
該公司董事會強調，應收款項之減值虧損屬非現金項目，對集團之日常營運及現金流量並無
影響。
該公司預期８月１４日刊發業績。（ｅｃ）
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