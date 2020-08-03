【企業盈警】奧栢中國（０８１４８）料半年虧損增至１４００萬元

《經濟通通訊社３日專訊》奧栢中國（０８１４８）預期截至今年６月底止六個月錄得虧損

淨額約１４００萬元，上年同期虧損淨額約８００萬元。預期虧損淨額增加主要由於（ｉ）期內

手機遊戲及應用業務所帶來之收益減少；及（ｉｉ）應收款項之減值虧損大幅增加。

該公司董事會強調，應收款項之減值虧損屬非現金項目，對集團之日常營運及現金流量並無

影響。

該公司預期８月１４日刊發業績。（ｅｃ）

