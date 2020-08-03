【企業盈警】駿高（０８０３５）料六個月虧損減少，毛利率上升

《經濟通通訊社３日專訊》駿高控股（０８０３５）預期截至今年６月底止六個月公司擁有

人應佔虧損減少至約２５０萬至４５０萬元， 與上年同期公司擁有人應佔虧損為１３２０萬元

。虧損減少乃主要由於中期集團物流業務及電子商務配送業務的毛利率有所增長所致。

該公司預期８月７日或前後刊發業績。（ｅｃ）

