【企業盈警】駿高（０８０３５）料六個月虧損減少，毛利率上升

《經濟通通訊社３日專訊》駿高控股（０８０３５）預期截至今年６月底止六個月公司擁有
人應佔虧損減少至約２５０萬至４５０萬元， 與上年同期公司擁有人應佔虧損為１３２０萬元
。虧損減少乃主要由於中期集團物流業務及電子商務配送業務的毛利率有所增長所致。
該公司預期８月７日或前後刊發業績。（ｅｃ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|香港政情31/07/2020
【立會選戰】港澳辦指推遲選舉不損市民自由 中聯辦稱符合憲法
|香港政情31/07/2020
【立會選戰】林鄭：押後立法會選舉一年 真空期由人大常委會決定
|財經熱話31/07/2020
【月結－升勢受壓】7月港股輕微翻身 8月仍受疫情政治因素影響
|財經熱話31/07/2020
【月結－升勢受壓】8月「AMX」染藍機會大 科技股繼續熱炒
|財經熱話31/07/2020
【月結－升勢受壓】7月微升 8月竟是過去十年平均最差月份！
|中國故事31/07/2020
《神州經脈》官方製造業PMI四月高 滬指奪回三千三月升逾一成
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰