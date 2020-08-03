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即市新聞

03/08/2020 15:26

【匯控績後】高盛：匯控次季信貸撥備高企令基本稅前盈利遜預期

　　《經濟通通訊社３日專訊》高盛發表研究報告指，匯豐控股（００００５）今年第二季的基
本稅前盈利為２６億美元，分別較該行及市場預期的低１９％及１２％，主因是信貸費用高於預
期；撥備前盈利則分別較預期高２０％及１７％，而資本狀況也優於預期，整體而言，相信匯控
今日股價將有負面反應。不過，考慮到集團明年恢復派息將成為正面的催化劑，故仍維持「買入
」評級，目標價為５５港元。
　　高盛指，匯控第二季收入較該行及市場預期分別高５％及３％；淨息差按季下降２１個點子
至１﹒３３％；期內淨利息收入為６８﹒９７億美元，而管理層重申其指引，今年淨利息收入料
有約３０億美元的負面影響，明年影響將進一步加劇。
　　該行續指，匯控自２月開始實施轉型計劃，令次季成本按年下降７％。集團擬加快轉型並進
一步採取其他成本措施，以減輕其收入壓力，預計今年成本將下降逾３％。不過，信貸質素令人
失望，期內信貸撥備高於預期，而今年全年的信貸撥備指引更由７０億至１１０億美元，上調至
介乎８０至１３０億美元。另外，期內普通股權一級資本比率為１５％，優於預期，而信貸遷移
的指引沒有改變，意味著今年將裁撤約２００億美元的風險加權資產，較市場預期為低。
（ｙｗ）
　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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