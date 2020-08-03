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即市新聞

03/08/2020 07:50

《油金掠影》美國減產創紀錄油價高收，金價創逾四年最大月漲幅

　　《經濟通通訊社３日專訊》有消息稱美國５月石油減產幅度創紀錄以來最大，油價上周五（
３１日）走高，並有望創月線上漲。
　　布蘭特原油期貨收漲０﹒３７元（美元．下同）或０﹒９％，報每桶４３﹒３１元。美國原
油期貨上升０﹒３５元或０﹒９％，報每桶４０﹒２７美元，收復４０美元大關。
　　布蘭特原油連續第四個月上漲，美國原油亦錄得月線三連漲。
　　美國能源信息署（ＥＩＡ）在月度報告中表示，美國５月原油產量驟降至每日２００萬桶，
至每日１０００萬桶，減產幅度創紀錄最大。
　　另外，美元在美國公布第二季度國內生產總值（ＧＤＰ）後延續跌勢，月線料創下１０年來
最大跌幅。
　　美元走弱也為油價帶來支持。
　　石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）及其盟友於８月開始增加產量，全球供應增加每日約１５０萬
桶。

＊白銀月漲幅約三成三＊

　　美元走弱加上經濟數據低迷引發市場對黃金的追捧，金價周五繼續上漲，有望創下自
２０１６年２月以來的最大月度漲幅。
　　現貨金升０﹒６％，至１９７１﹒８３元，７月迄今上漲逾１０％。美國黃金期貨收漲１％
，報１９８５﹒９元。
　　受到疲弱的經濟數據，及美國政局不確定的影響，美元有望定創下近１０年來最大月度跌幅
，這也增加避險資產的吸引力。
　　其他貴金屬，白銀攀升２﹒３％，至２４﹒０８元，全月漲幅約３３％，為１９８２年以來
最大。
　　鉑金下滑０﹒５％，報８９８﹒６６元。鈀金升０﹒４％，報２０９０﹒６０美元，全月已
上漲逾８％，為五個月來月線首次上漲。（ｆｚ）

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