《華爾街內望》受科技股業績提振，道指升１１４點納指漲１５７點

《經濟通通訊社３日專訊》雖然華府下一輪救助方案存在不確定性，令經濟受市場關注，但

受美國科技股業績強勁推動，美股上周五（３１日）走高。

道指漲１１４點或０﹒４４％，報２６４２８點。標指漲２４點或０﹒７７％，報３２７１

點。納指漲１５７點或１﹒４９％，報１０７４５點。

上周累計標指漲１﹒７３％，道指跌０﹒１５％，納指漲３﹒６９％。上月累計標指漲

５﹒５２％，道指漲２﹒３９％，納指升６﹒８３％。

美國眾議院議長佩洛希表示，白宮和民主黨仍就新救助計劃進行磋商，但尚未達成協議，而

聯邦失業救濟金已到期。

美國新冠死亡病例似乎正以６月初以來的最快速度攀升，目前中西部地區似乎是疫情的重災

區。

個股方面，蘋果飆升１０﹒５％，收報４２５﹒０４美元創新高，公司季度業績強勁，並宣

布將股份一拆四。

亞馬遜漲３﹒７％，公司公布有史以來最高季度利潤，社交媒體Ｆａｃｅｂｏｏｋ跳漲

８﹒２％，公司季度營收超預期。

Ｇｏｏｇｌｅ母公司Ａｌｐｈａｂｅｔ跌３﹒３％，公司公布上市以來首次季度營收下滑。

有報道指微軟正在洽談收購ＴｉｋＴｏｋ，微軟股價削減逾２％跌幅。

Ｃａｔｅｒｐｉｌｌａｒ跌２﹒８％，公司在季度業績幾乎沒有設備銷售改善的跡象。

指標十年期國債收益率漲１﹒３個基點，報０﹒５５４３％，盤中曾一度低見０﹒５２％，

創３月以來最低。（ａｌ）

