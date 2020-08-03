《牛熊志選－陳其志》資金流入小米好倉

《牛熊志選》恆指結算前後表現疲弱，上周四（３０日）及上周五（３１日）均出現先高後

低走勢，短線或反覆下試中期上升軌約２４２００點附近，策略上不宜高追，應採取候低吸納部

署為主。恆指牛熊證資金流情況，截至上周四過去５個交易日，恆指牛證合共錄得約８９９９萬

港元資金淨流入，顯示有資金流入好倉，恆指熊證則累計約９９７０萬港元資金淨流出，顯示有

淡倉資金套現。街貨分布方面，截至上周四，恆指牛證街貨主要在收回價２３５００點至

２３７９９點之間，累計相當約１８７９張期指合約；熊證街貨主要在收回價２５２００點至

２５４９９點之間累計了相當約２２１７張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍下跌，恆生指數的３個月場外期權

的引伸波幅下降０﹒７個波幅點至２０﹒９％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅下降

１﹒１個波幅點至２１﹒３％；至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波

幅上升０﹒６個波幅點至２８﹒９％；港交所（００３８８）的引伸波幅下降１﹒１個波幅點至

３５﹒３％；騰訊（００７００）的引伸波幅下降３﹒２個波幅點至３６﹒５％；中油

（００８５７）的引伸波幅下降１﹒４個波幅點至３４﹒９％；海油（００８８３）的引伸波幅

下降１﹒４個波幅點至３２﹒８％；建行（００９３９）的引伸波幅上升０﹒１個波幅點至

２０﹒５％；友邦（０１２９９）的引伸波幅下降０﹒４個波幅點至２５﹒６％；工行

（０１３９８）的引伸波幅上升０﹒２個波幅點至２０﹒２％；平保（０２３１８）的引伸波幅

下降１﹒１個波幅點至２０﹒３％；南中（０２８２２）的引伸波幅下降０﹒４個波幅點至

２６﹒９％。

輪證看好資金流方面，截至上周四前一周，小米（０１８１０）的相關認購證及牛證合共錄

得約３１８２萬元資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的

小米認購證為行使價約１５元附近的中期價外條款，實際槓桿約６倍；牛證方面，資金留意收回

價１３元至１４元之間的較貼價條款，收回距離約４％至１１％，槓桿約６倍至１２倍。另外，

中芯（００９８１）相關認購證及牛證期內錄得約２３３３萬元資金淨流入部署，資金留意行使

價３０元至３１元附近的中長期及長期價外條款，實際槓桿約２倍至３倍；牛證方面，資金留意

收回價１８元至２３元之間的較貼價條款，收回距離約１６％至３６％，槓桿約２倍至４倍。

至於看淡資金流方面，期內匯豐的相關認沽證及熊證合共錄得約２３０１萬元資金淨流入部

署。匯豐認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約３２元至３４元附近的中期價外條款，實際

槓桿約６倍至７倍；熊證方面，資金主要留意收回價３７元至４９元附近的條款，收回距離約

７％至３９％，槓桿約２倍至８倍。《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



＊ 筆者及其聯繫人士持有匯豐之財務權益

註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款

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應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。

