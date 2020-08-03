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即市新聞

03/08/2020 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》今天港股非升不可

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３７﹒５％和４０％，
局勢則分別屬於偏好和偏淡。大家應會留意到，港股中期局勢正在逐漸轉弱中，反映出中線好友
大戶有退守的準備。今天（３日）為８月份港股首個交易日，表現甚具關鍵。筆者認為，今天港
股非升不可；否則，後市的沽壓將會增大。上周五（３１日）晚美國道指報升０﹒４４％，標普
５００指數報升０﹒７７％，納斯達克綜合指數則報１﹒４９％，皆對今早的市況有利。
　　一直以來，絕大部分傳媒都會著重報道道指，但本欄認為這個主要反應舊經濟股的指數已經
不合時宜，且計算方式十分落後，沒有顧及流通市值。至於納期達克綜合指數，卻嫌過份側重於
科技股。筆者主要會參考標普５００指數，以判斷美股整體大市的表現，原因為除其指數的成分
股所覆蓋的行業類別較為廣泛外，其相關期貨、期權的交投亦非常暢旺。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（網誌：ｂｌｏｇ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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