《運籌帷幄－梁業豪》今天港股非升不可

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３７﹒５％和４０％，

局勢則分別屬於偏好和偏淡。大家應會留意到，港股中期局勢正在逐漸轉弱中，反映出中線好友

大戶有退守的準備。今天（３日）為８月份港股首個交易日，表現甚具關鍵。筆者認為，今天港

股非升不可；否則，後市的沽壓將會增大。上周五（３１日）晚美國道指報升０﹒４４％，標普

５００指數報升０﹒７７％，納斯達克綜合指數則報１﹒４９％，皆對今早的市況有利。

一直以來，絕大部分傳媒都會著重報道道指，但本欄認為這個主要反應舊經濟股的指數已經

不合時宜，且計算方式十分落後，沒有顧及流通市值。至於納期達克綜合指數，卻嫌過份側重於

科技股。筆者主要會參考標普５００指數，以判斷美股整體大市的表現，原因為除其指數的成分

股所覆蓋的行業類別較為廣泛外，其相關期貨、期權的交投亦非常暢旺。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（網誌：ｂｌｏｇ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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