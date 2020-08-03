《ＥＴＦ解碼－羅博仁》另類ＥＴＦ－槓桿及反向產品

《ＥＴＦ解碼－羅博仁》提到交易所買賣基金（ＥＴＦ），投資者一般聯想到用來複製基準

指數、回報或虧損接近基準指數的投資工具，令那些以跑贏大市為目標的投資者卻步。其實，

ＥＴＦ市場種類多元，其中一種可倍大相關市場的價格變動，稱為槓桿及反向產品

（Ｌｅｖｅｒａｇｅｄ ａｎｄ Ｉｎｖｅｒｓｅ Ｐｒｏｄｕｃｔｓ，簡稱Ｌ＆Ｉ產品）。



＊首批Ａ股Ｌ＆Ｉ產品上市＊



Ｌ＆Ｉ產品與ＥＴＦ統稱為交易所買賣產品（ＥＴＰ），均屬於在交易所上市的產品，以市

場指數為基準，因此相對易於買賣，交易成本也相對較低。然而，Ｌ＆Ｉ產品與一般ＥＴＦ有所

不同：一）ＥＴＦ表現跟隨所追蹤的指數上落，但槓桿產品就以倍數（例如兩倍）擴大指數的單

日回報（或虧損），而反向產品的回報就與相關指數的單日回報相反；二）Ｌ＆Ｉ產品投資衍生

工具，例如掉期或期貨，而一些採用實物複製策略的ＥＴＦ，則顧名思義以實物資產複製指數表

現。

首隻Ｌ＆Ｉ產品於２０１６年在香港市場推出，於２０１９年再推出首隻兩倍反向產品，今

年５月更獲監管機構批准推出Ａ股Ｌ＆Ｉ產品。至今，香港的Ｌ＆Ｉ產品市場已涵蓋多個資產類

別，包括香港股票、美國股票和黃金等，為投資者提供進入不同市場進行槓桿或反向投資的渠道

。隨著首批Ａ股Ｌ＆Ｉ產品於７月２７日在香港上市，投資者可以投資若干中國股票。

Ｌ＆Ｉ產品作為槓桿投資工具

投資者一般運用Ｌ＆Ｉ產品從短期價格波動中獲利，或在目標市場進行槓桿投資。舉個簡單

的例子：假設今日市場指數上升２％，一個以該指數為基準的兩倍槓桿產品就會上升４％，但兩

倍反向產品則會虧損４％。Ｌ＆Ｉ產品的虧損上限為投資本金，故投資者在投資時已可知最大虧

損。目前香港交易所的反向產品提供最高兩倍槓桿。

就Ｌ＆Ｉ產品的應用而言，槓桿產品可用於提升單日收益（或虧損），投資者可使用較低本

金獲得基準指數的槓桿回報，或者在不須付出額外資金的情況下增加對目標市場的投資。此外，

投資者可運用反向產品對沖市場下跌風險，在市況向下時獲利，或減少對某市場的風險敞口。

隨著投資者對Ｌ＆Ｉ產品越來越熟悉，其交投也越趨暢旺。今年第一季，在香港交易所上市

的Ｌ＆Ｉ產品的平均每日成交額，創下１６億港元的歷史新高，其後又於５月２２日錄得５１億

港元的單日成交額紀錄。



＊複合效應宜納考慮因素＊



要注意的是，Ｌ＆Ｉ產品專為單日方向性交易而設，或較適用於短期交易，如果投資者持有

產品超過一天，複合效應可能會使其回報偏離產品的投資目標。因此，這種產品並非適合所有投

資者。

舉例說，在波動市況下，即使市場指數的表現平穩，一隻兩倍槓桿產品仍有可能虧損（見下

表）。一般而言，於持續趨升或下跌的市況中，槓桿產品的表現將優於相關指數累計回報特定倍

數的表現；但於波動市況下，投資者若持有產品超過一天，槓桿產品的表現將較為遜色。



第一日 第二日 第三日 第四日

相關指數：

單日回報 １０％ －１０％ １１％ －９％

累計回報 １０％ －１％ １０％ ０％

累計回報的兩倍 ２０％ －２％ ２０％ ０％

槓桿產品（２ｘ）：

單日回報 ２０％ －２０％ ２２％ －１８％

計回報 ２０％ －４％ １７％ －４％



與其他投資一樣，Ｌ＆Ｉ產品涉及風險，其價格可能大幅波動，無法保證獲利。由於Ｌ＆Ｉ

產品的價格變動迅速，投資者應緊密留意Ｌ＆Ｉ產品的表現，在作出任何投資決定之前，必須了

解與Ｌ＆Ｉ產品相關的複合效應和其他風險。《香港交易所交易所買賣產品主管 羅博仁》

