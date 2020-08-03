《一周攻略－周進略》補貼實非無限，回歸舊經濟難　

《一周攻略》踏入８月份，金融市場何去何從？

第一道難題，其實是困擾多時，但目前看來，仍未有確實解決方法的，就是全球疫情大流行

。誠然，各地已積極抗疫防疫，有為社交隔離以至經濟活動停頓，最新公布的各地經濟數據，歷

史性的差，可謂比比皆是，不算意外，只是怎樣由這個谷底（如果真的是底的話）走出來，才是

關鍵，尤其疫苗的研發需時，而其普及更是重要，要有相當程度的低廉成本，才可以化算，對於

公共醫療系統來說，這固然是成本效益的權衝，但在目前嚴峻的形勢下，即使乾著急，也是無計

可施，只能盡量壓平感染曲線，爭取時間。



＊參看日本量寬，無助結構問題＊



此一階段引伸出來的，其實是投資者一方面明白，企業和消費者，各個層面都大受影響，這

一點在第一季的資產價格波動，以至第二季的經濟數據，已經表露無遺，只是另一邊廂，大家心

存僥倖，希望各地的貨幣政策和財政政策，可以無止境的救助，補貼企業以至個人收入，從而抵

銷部分影響。然而，很實在的，即使貨幣政策的低息環境和量寬舉措，原則上可以做很久很多，

有日本為證，但不見得真的可以完全無視其後果，某程度上，如今投資者有個勇字在胸，只因看

見金融海嘯後的救災，以為只要照辦煮碗便可，然而，日本的例子正好說明，有些長期結構性的

問題，不解決不行，不是印鈔便成。



＊科網巨企實力強，短期趨勢恐仍在＊



同時，最新的形勢發展，美國的財政政策，在撥款上也不是無限制的，這一點為早前一兩個

月大家一鼓作氣的信心，打了些許折扣。如此一來，舊經濟本來已經無甚可變身，只能靠補貼資

助一途，更是憧憬容易落空，大家要小心，儘管股市指數向上，但這些打了折扣的資產，不見得

真的是價值型投資可取之選。

從另一角度看，新經濟如何？估值從不便宜，但只能說，不便宜有不便宜的道理，尤其大家

看看，美國數家科網巨企的領袖，面對政客的質詢，所揭示出來的經濟實力之強，相應於其財富

之巨，亦是令人起碼在短期內，繼續西瓜靠大邊，押注在強者熱門上，看來仍是短期趨勢所在。



＊恆指二萬五徘徊，選股續兩極分化＊



果如是，投資者可以留意，美股如此，港股甚至Ａ股亦如是，則恆指在二萬五徘徊，跌也不

太多，漲也不太多，這樣子概率最大。選股層面，繼續是兩極分化，換言之，幾周前才開始的回

歸舊經濟，看來亦告一段落，而更重要的是，新經濟板塊一日強勢，投資者別勉強拋空，升市莫

估頂，股壇至理明言矣。《經濟通通訊社特約分析師 周進略》（本欄逢周一刊出）



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