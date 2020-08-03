《套期保值－蕭猷華》８月市料波動，新經濟股看俏

《套期保值》恆指上周下跌１０９點，收到報２４５９５點，相比新推出的「港版納指」表

現遜色，恆生科技指數全周漲２９２點，收報７１５５點，顯示港股仍維持兩極化，舊經濟受疫

情影響，繼續落後；相反，新經濟可望繼續跑贏大市。

中美博弈持續，美國白宮譴責香港押後立法會選舉一年，斥北京破壞香港民主最新例子，市

場憂慮香港政治局勢不穩，可能遭受美國再度制裁。不過，筆者認為投資者毋需過於擔心，料特

朗普實質回應有限，即使制裁香港個別高官，對本地金融體系亦沒有影響，港匯仍維持強勢。再

且，特朗普不久前才發表有意押後美國總統選舉，故此，若特朗普反對香港延後立法會選舉，豈

不是「自打咀巴」？

另一方面，路透社引述消息人士指，國務院可能就微信和支付寶進行反壟斷調查，筆者認為

這個可能性不大，因為若調查阿里巴巴（０９９８８）旗下支付寶，可能影響螞蟻集團來港上市

的進程，大家要明白，內地企業走出去，來港上市集資，是國策之一，相信內地財金官員亦不希

望拖慢集資步伐，影響內地企業盡快來港上市的程序。

美國第二季經濟增長為負３２﹒９，第三季開局亦受疫情嚴重影響；相對內地，第二季經濟

增長為正３﹒２％，７月製造業ＰＭＩ為５１﹒１，４個月新高，明顯內地經濟正在復甦中，雖

然外圍經濟低迷，影響內地出口，不過，內需預料下半年持續樂觀，料內地Ａ股可向好。

港股方面，一直受到中美緊張關係拖累，表現落後，距離美國總統選舉只有３個月，特朗普

政府過去的競選策略一直是打「反中國牌」，但民調對特朗普似乎沒有幫助，更被拜登拋開愈來

愈遠；故此，未來三個月，特朗普會否改變選舉策略？會否與國家主席習近平修復關係？筆者認

為新經濟股繼續跑出。《獨立商品分析師 蕭猷華》



【ｅｔｎｅｔ一Ａｐｐ通天下】獨家「銀行匯率比較」功能：匯市靚價一眼通，一按直達交易商

，買入賣出好輕鬆！



立即下載＞＞

ｅｔｎｅｔ財經﹒生活Ａｐｐ

ｉＯＳ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＰＣａＮ４ｂ

Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３８ｈ１３５Ｔ



ｅｔｎｅｔ ＭＱ強化版Ａｐｐ

ｉＯＳ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＶＥｊｏＨｌ

Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３２ＲＧｋ７Ｇ）

