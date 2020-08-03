【大國博弈】字節跳動與微軟洽售抖音四國業務，傳總部將遷至倫敦

《經濟通通訊社３日專訊》微軟周日（２日）晚發表聲明指，正與字節跳動洽談收購抖音海

外版ＴｉｋＴｏｋ的美國、加拿大、澳洲、新西蘭四國業務，最終結果將交予美國外國投資委員

會。

若微軟收購成功，公司將在這些市場擁有和運營抖音海外版，微軟亦可能邀請其他美國投資

者參與今次收購。

不過據英國《太陽報》引述英國當局批准的協議報道指，字節跳動總部將由北京遷至倫敦，

字節跳動即將宣布消息，決定或再觸怒美國總統特朗普。（ａｌ）

