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03/08/2020 14:38

【大國博弈】字節跳動與微軟洽售抖音四國業務，傳總部將遷至倫敦

　　《經濟通通訊社３日專訊》微軟周日（２日）晚發表聲明指，正與字節跳動洽談收購抖音海
外版ＴｉｋＴｏｋ的美國、加拿大、澳洲、新西蘭四國業務，最終結果將交予美國外國投資委員
會。
　　若微軟收購成功，公司將在這些市場擁有和運營抖音海外版，微軟亦可能邀請其他美國投資
者參與今次收購。
　　不過據英國《太陽報》引述英國當局批准的協議報道指，字節跳動總部將由北京遷至倫敦，
字節跳動即將宣布消息，決定或再觸怒美國總統特朗普。（ａｌ）

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