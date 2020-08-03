《盤後部署》觀望經濟數據及藍籌業績，港股料二萬四有支持

《經濟通通訊社３日專訊》隔晚美股三大指數反彈，惟港股受疫情影響，今早低開２８點

報２４５６６點。其後，早段中資金融及地產股捱沽，港股最多挫３４５點見２４２５０點。未

幾，內地公佈財新７月中國製造業ＰＭＩ升至５２﹒８，創９年半最高，帶動港股跌幅收窄。午

後，匯豐（００００５）及恆生均公佈中期業績且遜預期，港股跌幅再度擴大。尾市騰訊（００

７００）及中電（００００２）抽升，最終港股全日收報２４４５８點，跌１３７點或跌０﹒５

６％，主板成交１３０４﹒５７億元。國企指數報１００３３點，跌６點或跌０﹒０７％。

Ａ股造好，上證綜合指數報３３６７點，升５７點或升１﹒７５。深證成份指數報１３９６

４點，升３２６點或升２﹒４０％，總成交１３３３９﹒５９億元人民幣。



＊摩通指股市回調幅度或有限＊



摩通近日發表報告，考慮到積壓的需求，以及假設美國國會最終能夠通過進一步財政紓困措

施，股市大跌機會細。不過他們警告，若月初就業和零售數據遜預期，股市仍存在一定回調風險

。該行又指美國經濟下行加上緊急失業救濟措施到期，使８月市場面臨回調風險，但由於投資者

在股市的頭寸部署較少，跌幅應該有限。

加拿大皇家銀行發布報告，指出國際形勢持續惡化，黃金價格有望突破每盎司３０００美元

的水平，其樂觀預期可能性高達４０％。他們指面對新冠疫情、經濟的動盪以及極為寬鬆的貨幣

政策舉措，投資者對黃金的態度已經轉變。他們認為黃金價格的飆漲已經使它們成為２０２０年

的明星資產，或許比以往任何時候都更令人青睞。



＊可繼續部署新經濟股＊



港股已進入業績期，料市場持續觀望藍籌股業績及外圍經濟數據（如：美國７約非農數據、

Ｍａｒｋｉｔ製造業及服務業業ＰＭＩ等），令近期呈拉鋸局面。此外，中美關係依然不穩，外

交關係未有緩和跡象；美國依然想抑制中國的科技、金融及貿易等發展層面，加上美國總統特朗

普現時選舉民望落後對手拜登不少，料繼續打中國牌以圖挽回民望。惟受疫情影響全球經濟衰退

，料特朗普軟硬兼施，不會玩太盡，勢令港股波動性增。本港繼續成國際大國間的磨心，疫情亦

嚴重，相信也是港股走勢較弱因素之一。然而，內地今早公佈財新７月中國製造業ＰＭＩ升至５

２﹒８，創９年半最高，內地經濟復甦步伐理想，Ａ股走勢已轉好，相信短期能刺激港股走勢，

有條件追落後。

技術方面，港股目前已重新跌至近期關鍵橫行區域（約２５０００點至２３５００點），料

２４０００點有支持。若短期未能出現技術性反彈，短期或下試近期支持位（約２３６００點）

水平。市況波動，筆者建議可炒上落為主，繼續避開銀行、地產及石油等重資產股，重點部署新

經濟股。（ｋｓ）

