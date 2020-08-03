【立會選戰】白宮譴責香港推遲立法會選舉，批評中國破壞香港民主

《經濟通通訊社３日專訊》美國白宮上周五（３１日）譴責香港推遲原定於下月６日舉行的

立法會選舉，批評中國破壞香港民主。

白宮發言人麥肯阿尼表示，中國違背越來越多承諾，包括中英聯合聲明中承諾將在２０４７

年前，給予香港人自治和自由，而今次決定破壞香港繁榮的民主進程和自由。（ａｌ）（ｚｚ）

