《外地經濟》惠譽將美國評級展望下調至負面，維持評級不變

《經濟通通訊社３日專訊》評級機構惠譽上周五（３１日）將美國評級展望由「穩定」下調
至「負面」，因為美國的公共財政狀況惡化，並缺乏可信的財政整固計劃，不過維持美國
「ＡＡＡ」評級。
惠譽又指，在疫情爆發前美國財赤已高企，損害其主權評級，而在疫情發生後，美國不會疏
理財赤的風險升溫，故估計美國明年的國債對本地生產總值比率將超過１３０％。（ａｌ）
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