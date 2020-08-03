【英國脫歐】英國貿易大臣卓慧思將與萊特希澤商討貿貿易協議

《經濟通通訊社３日專訊》據英國《金融時報》引述消息人士指，英國貿易大臣卓慧思將於

當地周一及二（３至４日）會見美國貿易代表萊特希澤，商討兩國自由貿易協議。

而據英國《每日郵報》報道指，卓慧思就貿易談判備受國會施壓，要求在貿易談判中不能捨

棄食物安全與生產質素，並為農夫提供保障。（ａｌ）

