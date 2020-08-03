【油市博奕】俄羅斯稱上月石油產量持平，符合油組減產協議

《經濟通通訊社３日專訊》俄羅斯能源部周日（２日）表示，７月石油產量持平於前月，兌
現率接近前月水平９９％，並符合石油出口國組織及盟國（ＯＰＥＣ＋）的減產協議。
俄羅斯國際文傳電訊社周日亦引述能源部數據指，俄羅斯上月石油和凝析油產量由每日
９３２萬桶增至９３７萬桶。
另外據國際文傳電訊社報道指，能源部數據顯示俄羅斯上月石油和凝析油產量由３８１６萬
噸增至３９６３萬噸。（ａｌ）
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