【全球放水】白宮幕僚長梅多斯：新刺激經濟方案談判前景不樂觀

《經濟通通訊社３日專訊》白宮幕僚長梅多斯接受美國哥倫比亞廣播公司訪問時表示，對於

國會可於短期內達成新刺激經濟計劃協議不樂觀，華府曾建議單獨通過延長上周到期的額外失業

救濟措施，但民主黨拒絕。

不過眾議院議長佩洛西接受美國廣播公司訪問時則表示，總統特朗普不願妥協導致額外失業

救濟措施無法延續。

財長努欽接受訪問時亦稱，特朗普不希望民眾繼續收取６００美元，令他們不想重投工作職

位，強調華府仍希望繼續提供援助，並鼓勵民眾就業推動經濟。（ａｌ）

