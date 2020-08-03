《台股攻略－馮偉明》疫情再起，台股大跌１５１點

《台股攻略》近日台灣新冠肺炎確診人數增加，令市場憂慮疫情再起，加上大型電子權值股

今日（３日）沽壓沉重，走勢疲弱，拖累大市下跌。加權指數以１２６４２點開市，及後開低走

低，中段更跌穿１２６００點關口，最低曾跌至１２５０６點，最終收報１２５１３﹒０３點，

跌１５１﹒７７點，險守１２５００點大關，而成交金額為新台幣２３１４﹒３２億元。

之前屢屢破頂的台積電，今日股價持續整固，最低曾跌至新台幣４１５元，最終收報新台幣

４１６元，跌新台幣９﹒５０元，跌幅超過２％。大立光開市中段倒跌，收報新台幣３８００元

，跌新台幣２５元。鴻海同樣表現弱勢，收報新台幣７７﹒１０元，跌新台幣１﹒３０元。其他

電子權值股方面，聯電因持續有買盤支持，升幅超過５％停板，收報新台幣２３﹒８０元，升新

台幣１﹒４５元。聯發科開市早段曾一度急升近６％，最高升至新台幣７４３元，其後獲利沽盤

大舉進場，股價倒頭下跌，收報新台幣６９６元，跌新台幣５元。電子股遇沽壓，資金流向生物

科技、醫療板塊及中小型股。台灣傳出比利時籍離岸風電工程師確診新冠肺炎，政府再度呼籲民

眾戴口罩，刺激口罩股恆大、康那香升至漲停，而南六股價亦升６％。生物科技股方面，亞諾法

、生華科、毛寶、高端疫苗、國光生均升至漲停收市。

加權指數暫時於１２５００點附近尋找支持，投資者需留意疫情發展及美國稍後公布之非農

就業數據對大市的影響。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



【ｅｔｎｅｔ一Ａｐｐ通天下】獨家「銀行匯率比較」功能：匯市靚價一眼通，一按直達交易商

，買入賣出好輕鬆！



立即下載＞＞

ｅｔｎｅｔ財經﹒生活Ａｐｐ

ｉＯＳ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＰＣａＮ４ｂ

Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３８ｈ１３５Ｔ



ｅｔｎｅｔ ＭＱ強化版Ａｐｐ

ｉＯＳ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＶＥｊｏＨｌ

Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３２ＲＧｋ７Ｇ）

