《台股攻略－馮偉明》疫情再起，台股大跌１５１點

《台股攻略》近日台灣新冠肺炎確診人數增加，令市場憂慮疫情再起，加上大型電子權值股
今日（３日）沽壓沉重，走勢疲弱，拖累大市下跌。加權指數以１２６４２點開市，及後開低走
低，中段更跌穿１２６００點關口，最低曾跌至１２５０６點，最終收報１２５１３﹒０３點，
跌１５１﹒７７點，險守１２５００點大關，而成交金額為新台幣２３１４﹒３２億元。
之前屢屢破頂的台積電，今日股價持續整固，最低曾跌至新台幣４１５元，最終收報新台幣
４１６元，跌新台幣９﹒５０元，跌幅超過２％。大立光開市中段倒跌，收報新台幣３８００元
，跌新台幣２５元。鴻海同樣表現弱勢，收報新台幣７７﹒１０元，跌新台幣１﹒３０元。其他
電子權值股方面，聯電因持續有買盤支持，升幅超過５％停板，收報新台幣２３﹒８０元，升新
台幣１﹒４５元。聯發科開市早段曾一度急升近６％，最高升至新台幣７４３元，其後獲利沽盤
大舉進場，股價倒頭下跌，收報新台幣６９６元，跌新台幣５元。電子股遇沽壓，資金流向生物
科技、醫療板塊及中小型股。台灣傳出比利時籍離岸風電工程師確診新冠肺炎，政府再度呼籲民
眾戴口罩，刺激口罩股恆大、康那香升至漲停，而南六股價亦升６％。生物科技股方面，亞諾法
、生華科、毛寶、高端疫苗、國光生均升至漲停收市。
加權指數暫時於１２５００點附近尋找支持，投資者需留意疫情發展及美國稍後公布之非農
就業數據對大市的影響。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》
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